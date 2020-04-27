Экономика

12:11 27.04.2020

Военные расходы в мире выросли до $1,9 трлн в 2019г - SIPRI

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Военные расходы в мире выросли до $1,9 трлн в 2019г - SIPRI

Мировые военные расходы в 2019 году выросли до $1,917 трлн, увеличившись на 3,6% по сравнению с предыдущим годом - это наибольший годовой прирост с 2010 года, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия вошли в первую пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире, - говорится в отчете. На них приходилось 62% мировых военных расходов.

В 2019 году мировые военные расходы составили 2,2% мирового ВВП, или $249 на человека. Они увеличились на 7,2% по сравнению с 2010 годом, демонстрируя тенденцию ускорения роста военных расходов в последние годы. Это был самый высокий уровень расходов со времен мирового финансового кризиса 2008 года и, вероятно, представляет собой пик военных расходов, подчеркивает SIPRI.

Военные расходы США выросли на 5,3% и достигли $732 млрд. На них приходилось 38% мирового показателя. Увеличение расходов США в 2019 году было эквивалентно общему объему военных расходов Германии за 2019 год. "Наблюдающийся в последнее время рост военных расходов США в значительной степени основан на предполагаемом возвращении конкуренции между великими державами", - сказал Питер Д. Веземан, старший научный сотрудник SIPRI.

В 2019 году Китай и Индия оказались на втором и третьем месте в рейтинге стран с крупнейшими военными расходами в мире. Военные расходы Китая выросли на 5,1% по сравнению с 2018 годом, достигнув $261 млрд. Индия увеличила военные расходы на 6,8% - до $71,1 млрд. Соперничество и напряженные отношения между Индией, Пакистаном и Китаем являются одними из основных факторов увеличения военных расходов Индией, говорится в отчете.

В 2019 году военные расходы России выросли на 4,5% и составили $65,1 млрд. Россия оказалась на четвертом месте в списке стран с самыми высокими военными расходами. "В России в 2019 году военные расходы составили 3,9% ВВП - один из самых высоких показателей в Европе", - сообщает Александра Куимова, научный сотрудник SIPRI.

Военные расходы Германии выросли на 10% и составили $49,3 млрд. Это был самый крупный рост расходов среди 15 стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году. "Рост военных расходов в Германии частично связан с ощущением нарастающей угрозы со стороны России, разделяемым многими государствами-членами НАТО, - отмечает Диего Лопес да Силва, научный сотрудник SIPRI. - Однако в то же время военные расходы Франции и Великобритании оставались относительно стабильными".

SIPRI указал, что данные предыдущих глобальных экономических спадов показывают, что экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, вероятно, повлияет на будущий уровень военных расходов.

SIPRI отслеживает изменения в военных расходах во всем мире и ведет наиболее полную, последовательную и обширную базу данных о военных расходах: SIPRI Military expenditure Database.

Теги: #расходы #вооружение #мир
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