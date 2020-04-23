НКМЗ отказался от налоговых каникул для поддержки Краматорска

Ведущее предприятие тяжелого машиностроения Украины Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) принял решение отказаться от налоговых каникул, предусмотренных законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" для поддержки бизнеса в период действия карантинных мер против коронавируса, сообщила пресс-служба предприятия.

"В данный момент остро стоит вопрос наполнения местного бюджета денежными средствами. Сознавая всю ответственность перед жителями Краматорска, мы приняли принципиальное решение – отказаться от налоговых каникул и сохранить налоговые поступления (налог на землю и налог на недвижимость) в городской бюджет", - цитирует пресс-служба генерального директора НКМЗ Геннадия Сукова.

В пресс-службе не уточнили сумму, которую в результате получит город, добавив, что на сегодня помощь НКМЗ городу в борьбе с коронавирусом уже составила 10 млн грн. В частности, закуплено различное оборудование, средства индивидуальной защиты, лекарства, которые поступают в опорные больницы города. Руководство завода выделило средства на закупку 1000 продуктовых наборов, которые бесплатно распределяются людям, входящим в волонтерский список

Кроме того, президент НКМЗ Георгий Скударь выделил 5,2 млн грн для помощи всем неработающим пенсионерам завода (по 500 грн каждому).

Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе также сообщили, что завод работает, контракты выполняются, но есть сложности с оплатой продукции заказчиками либо из-за жесткого карантина, либо из-за отсутствия средств.

"На заводе, как и вообще в Краматорске, заболевших нет. В самом начале карантина руководством завода был издан приказ: все вернувшиеся из загранкомандировок или с отдыха за границей, из Киева, из Мариуполя уходили на две недели самоизоляции (им это время оплачивалось 2/3 тарифа). Это же касалось тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы", - сообщили в пресс-службе.

НКМЗ специализируется на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок. Поставляет продукцию в страны СНГ, Словакию, Индию, Францию, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Турцию, Индонезию и другие страны.

Как сообщалось, в 2019 году завод увеличил объем реализации готовой продукции на 20% по сравнению с 2018 годом (до более 7 млрд грн), доля экспорта превысила 67%, чистая прибыль выросла на 4,5% - до 671 млн грн.