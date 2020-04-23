Экономика

15:01 23.04.2020

ЕБРР готов предоставить финподдержку "Укрэнерго" для частичного покрытия дефицита средств компании

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ЕБРР готов предоставить финподдержку "Укрэнерго" для частичного покрытия дефицита средств компании

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить финансовую поддержку оператору системы передачи электрической энергии НЭК "Укрэнерго" для покрытия его дефицита средств, сообщила старший банкир департамента энергетики ЕБРР Ольга Еремина.

"Мы уже, в частности, написали письмо министру с предложением детально обсудить наши планы поддержки "Укрэнерго, и в том числе возобновляемой генерации, платежей в отрасли", – сказала она в четверг в ходе организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) онлайн-встречи, посвященной энергетической безопасности страны в условия кризиса.

Она также добавила, что в настоящее время банк ведет соответствующие переговоры с Министерством финансов.

Кроме того, представитель ЕБРР отметила необходимость привлечения и других международных финансовых организаций к поддержке НЭК.

"Наше финансирование, скорее всего, не покроет всего дефицита ликвидности "Укрэнерго", поэтому было бы не плохо, если бы еще и другие международные финансовые учреждения присоединились к нашей инициативе", – сказала она.

Согласно данным, ранее обнародованным в этот день и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец, в настоящее время в цепочке задолженностей на рынке электрической энергии долг НЭК "Укрэнерго" перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" (ГарПок) составляет 8 млрд грн. В свою очередь задолженность поставщиков универсальных услуг (ПУП) перед оператором системы передачи равен 5 млрд грн. "ГарПок" же должен участникам рынка более 10 млрд грн, в частности 6,3 млрд составляет задолженность перед "зеленой" генерацией, еще 4 млрд грн – перед НАЭК "Энергоатом".

Теги: #укрэнерго #ебрр #финподдержка
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