НБУ планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой половине мая - глава Нацбанка

Национальный банк Украины (НБУ) планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой половине мая, сообщил глава центробанка Яков Смолий.

"Мы введем долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до пяти лет. Они будут предоставляться под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты. Сейчас мы завершаем техническую подготовку для введения этого инструмента и планируем провести первый аукцион по предоставлению долгосрочного рефинансирования уже в первой половине мая", - сказал Смолий в ходе брифинга в четверг.

По его словам, этот инструмент станет гарантией достаточной ликвидности в банковской системе в случае ухудшения настроений участников финансового рынка.

Он также отметил, что НБУ рассчитывает, что банки будут использовать этот инструмент для более активного кредитования проектов, нуждающихся в долгосрочном финансировании, в частности, инфраструктурных.