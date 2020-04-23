Экономика

00:19 23.04.2020

"Кернел" в IIІ кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 2% и увеличил зерна на 41%

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"Кернел" в IIІ кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 2% и увеличил зерна на 41%

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в третьем квартале 2020 финансового года (ФГ, начался в июле-2019), снизил продажи подсолнечного масла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ – до 380,9 тыс. тонн.

Согласно отчету, обнародованному на сайте компании, доля бутилированного масла в общем объеме продаж в январе-марте 2020 года составила 10% (39 тыс. тонн).

В третьем квартале 2020 ФГ заводы холдинга работая на полную мощность увеличили переработку семян подсолнечника на 4% - до 940,65 тыс. тонн.

Как отмечается в отчете холдинга, экспорт зерна из Украины в январе-марте 2020 года возрос на 41% – до 2,15 млн тонн, из них 35% – собственного производства, остальное от внешних поставщиков.

В третьем квартале перевалка зерна на экспортных терминалах агрохолдинга в Украине увеличилась на 66% – до 1,94 млн тонн на фоне сильного роста экспорта зерна и увеличения вклада нового ТрансГрейнТерминала. Холдинг за этот период сократил прием зерновых и масличных на хранение на 65% – до 124,54 тыс. тонн.

"Кернел" за девять месяцев 2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего ФГ - до 1 млн тонн. Переработку подсолнечника увеличил на 11% - до 2,52 млн тонн. В планах выйти по переработке по итогам 2020 ФГ на 3,3 млн тонн семян.

За девять месяцев 2020 ФГ экспорт зерновых из Украины вырос на 30% - до 6 млн тонн.

Согласно документу, перевалка зерна на экспортных терминалах агрохолдинга в Украине за девять месяцев 2020 ФГ увеличилась на 41% – до 4,82 млн тонн. Холдинг за этот период сократил прием зерновых и масличных на хранение на 2% – до 4,12 млн тонн.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Теги: #сокращение #масло #кернел #украина
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