Экономика

19:53 22.04.2020

Новая финпомощь от ЕС покроет часть из необходимых Украине в 2020г $7 млрд дефицита госбюджета - Еврокомиссия

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Новая финпомощь от ЕС покроет часть из необходимых Украине в 2020г $7 млрд дефицита госбюджета - Еврокомиссия

Украине в 2020 году потребуется найти дополнительные источники финансирования дефицита госбюджета в размере $7 млрд, часть из них может быть покрыта за счет предоставления новой финансовой помощи от ЕС, говорится в решении Еврокомиссии о выделении макрофинансовой помощи партнерам в контексте пандемии COVID-19.

Согласно материалам, Украина в 2020 году может рассчитывать на $3,5 млрд первого транша МВФ при условии выполнения всех условий (тогда как всего программа может предусматривать $10 млрд), после чего во втором квартале 2020 года может быть выплачен оставшийся транш ЕС в размере EUR 500 млн и займ от Всемирного банка.

Как указано в документе, МВФ оценивает общий дефицит внешнего финансирования в Украине примерно в $12 млрд в 2020 году.

"Оставшуюся часть разрыва из этих $12 млрд необходимо будет покрыть за счет дополнительного официального финансирования или за счет сокращения официальных международных резервов. В этом контексте необходима новая программа с общим объемом EUR 1,2 млрд", - указано в документе.

Теги: #госбюджет #дефицит
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