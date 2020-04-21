Экономика

14:22 21.04.2020

Продление запрета работы продовольственных рынков в Украине может привести к росту безработицы - мнение

2 мин читать
Продление запрета работы продовольственных рынков в Украине может привести к росту безработицы - мнение

Решение о запрете работы продовольственных рынков может в перспективе привести к росту безработицы в Украине, считает экс-глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

"В аграрном секторе наибольшая проблема в том, что сломались локальные продуктовые цепи ориентированные на местные рынки, крафтовое производство, обслуживание сферы ресторанного хозяйства. Наибольше от этого кризиса пострадал средний и малый бизнес - фермерство", - сказал он в ходе онлайн-конференции организованной партией "Голос".

Решение о закрытии открытых продовольственных рынков, по словам Лапы, оставило малых и средних фермеров, которые выращивают ранние овощи, без рынка сбыта.

"Если решение будет продолжено в такой безусловной форме, то мы можем получить кризис сбыта, дополнительно около 100 тыс. безработных и нагрузку на фонд занятости", - заметил эксперт.

По мнению экс-глава Госпродпотребслужбы, на рынках в Украине можно обеспечить надлежащий контроль масок и пропускной режим и разрешить работу этих площадок сбыта продукции.

"Тут двойной эффект: с одной стороны, и невозможность реализации мелкими фермерами, с другой – инфляция, что также приводит к позывам к регулированию, которые могут не очень хорошо закончится", - указал Лапа.

Экс-глава Госпродпотребслужбы не считает запрет работы рынков следствием лоббизма со стороны крупных торговых сетей, так как они вряд ли смогут увеличить количество существующих точек и площадь помещений, так же как и не смогут закупать продукцию у десятков-сотен мелких фермеров.

"Страдают все. Отличие аграрного сектора от других в том, что если ты сейчас не засеял, не продал раннюю продукцию и не получил доходы, то фактически возобновить производство в нынешних финансово-кредитных условиях не будет возможности", - подчеркнул эксперт.

Говоря в целом в кризисе, Лапа отметил, что он стал неожиданностью не только для Украины, и одни и те же проблемы наблюдаются сейчас во всех развитых странах: наличие средств защиты, готовность больниц, опасение последствий.

"Самое худшее в сложившийся ситуации - ее непрогнозируемость. Никто не понимает, формируется ли иммунитет, может ли быть повторное заражение или вторая волна осенью. Мы видим, что осторожно начинаются дискуссии по поводу того, что, возможно, это не про май, а заболеваемость будет и осенью и, возможно, в следующем году, пока не найдут вакцину", - отметил Лапа.

В этой связи он указал, что с точки зрения экономики необходимо выстраивать стратегию с расчетом, что кризис может затянутся не на недели, а на месяцы.

Теги: #карантин #госпотребслужба #лапа #безработица
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:38 21.04.2020
На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

14:14 21.04.2020
Сотрудники музеев против открытия до конца карантина – обращение Ройтбурда к Степанову

Сотрудники музеев против открытия до конца карантина – обращение Ройтбурда к Степанову

12:53 21.04.2020
В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн – Госслужба занятости

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн – Госслужба занятости

12:39 21.04.2020
Карантинные меры в Киеве будут ослаблены после прохождения пика заболеваемости Covid-19, который ожидается через неделю-две - Кличко

Карантинные меры в Киеве будут ослаблены после прохождения пика заболеваемости Covid-19, который ожидается через неделю-две - Кличко

12:37 21.04.2020
Кличко анонсировал открытие виртуального детского сада в четверг

Кличко анонсировал открытие виртуального детского сада в четверг

12:05 21.04.2020
Конте на этой неделе представит план постепенного выхода Италии из карантина

Конте на этой неделе представит план постепенного выхода Италии из карантина

10:10 21.04.2020
Минздрав Украины инициирует продолжение карантина до 12 мая со смягчением

Минздрав Украины инициирует продолжение карантина до 12 мая со смягчением

09:39 21.04.2020
Меркель назвала "дискуссионными оргиями" споры о том, когда снимать ограничения

Меркель назвала "дискуссионными оргиями" споры о том, когда снимать ограничения

22:24 20.04.2020
Главный санврач готовит представление о продлении карантина, решение о его смягчении в определенных сферах принимает Кабмин – Ляшко

Главный санврач готовит представление о продлении карантина, решение о его смягчении в определенных сферах принимает Кабмин – Ляшко

15:55 20.04.2020
Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов за нарушения УПЦ (МП) карантинных ограничений на Пасху -Шкиряк

Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов за нарушения УПЦ (МП) карантинных ограничений на Пасху -Шкиряк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укргазвыдобування" подписало с Expert Petroleum PEC-контракт на 15 лет по увеличению добычи газа в Западной Украине

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн – Госслужба занятости

Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний – глава ОГТСУ

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002г

Мининфраструктуры планирует в 2020г дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств

ПОСЛЕДНЕЕ

Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен - "Укрспирт"

"Укргазвыдобування" подписало с Expert Petroleum PEC-контракт на 15 лет по увеличению добычи газа в Западной Украине

Мининфраструктуры Украины планирует на следующей неделе назначить эвакуационные рейсы из Израиля, США, Таиланда и ряда других стран

НБУ планирует разрешить банкам открывать счета удаленно и выпускать депозитные сертификаты в банковских металлах

Кабмин должен пересмотреть дивидендную политику для поддержки транспортной отрасли в период кризиса - Криклий

Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний – глава ОГТСУ

"Нова Пошта" ввела услугу ускоренного обслуживания клиентов на улице

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002г

Немчинов сомневается в необходимости тестирования по иностранному языку на все должности госслужбы

Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь 4 украинским авиакомпаниям за осуществление эвакуационных рейсов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА