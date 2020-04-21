Продление запрета работы продовольственных рынков в Украине может привести к росту безработицы - мнение

Решение о запрете работы продовольственных рынков может в перспективе привести к росту безработицы в Украине, считает экс-глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

"В аграрном секторе наибольшая проблема в том, что сломались локальные продуктовые цепи ориентированные на местные рынки, крафтовое производство, обслуживание сферы ресторанного хозяйства. Наибольше от этого кризиса пострадал средний и малый бизнес - фермерство", - сказал он в ходе онлайн-конференции организованной партией "Голос".

Решение о закрытии открытых продовольственных рынков, по словам Лапы, оставило малых и средних фермеров, которые выращивают ранние овощи, без рынка сбыта.

"Если решение будет продолжено в такой безусловной форме, то мы можем получить кризис сбыта, дополнительно около 100 тыс. безработных и нагрузку на фонд занятости", - заметил эксперт.

По мнению экс-глава Госпродпотребслужбы, на рынках в Украине можно обеспечить надлежащий контроль масок и пропускной режим и разрешить работу этих площадок сбыта продукции.

"Тут двойной эффект: с одной стороны, и невозможность реализации мелкими фермерами, с другой – инфляция, что также приводит к позывам к регулированию, которые могут не очень хорошо закончится", - указал Лапа.

Экс-глава Госпродпотребслужбы не считает запрет работы рынков следствием лоббизма со стороны крупных торговых сетей, так как они вряд ли смогут увеличить количество существующих точек и площадь помещений, так же как и не смогут закупать продукцию у десятков-сотен мелких фермеров.

"Страдают все. Отличие аграрного сектора от других в том, что если ты сейчас не засеял, не продал раннюю продукцию и не получил доходы, то фактически возобновить производство в нынешних финансово-кредитных условиях не будет возможности", - подчеркнул эксперт.

Говоря в целом в кризисе, Лапа отметил, что он стал неожиданностью не только для Украины, и одни и те же проблемы наблюдаются сейчас во всех развитых странах: наличие средств защиты, готовность больниц, опасение последствий.

"Самое худшее в сложившийся ситуации - ее непрогнозируемость. Никто не понимает, формируется ли иммунитет, может ли быть повторное заражение или вторая волна осенью. Мы видим, что осторожно начинаются дискуссии по поводу того, что, возможно, это не про май, а заболеваемость будет и осенью и, возможно, в следующем году, пока не найдут вакцину", - отметил Лапа.

В этой связи он указал, что с точки зрения экономики необходимо выстраивать стратегию с расчетом, что кризис может затянутся не на недели, а на месяцы.