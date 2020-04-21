Экономика

12:36 21.04.2020

Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний – глава ОГТСУ

1 мин читать
Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний – глава ОГТСУ

Мощности украинских подземных хранилищ, которые могут быть доступны для европейских компаний в конце третьего квартала этого года составят около 10 млрд куб. м, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Уже к концу третьего квартала европейские ПХГ могут быть полностью заполнены. Украинские ПХГ могут дополнительно принять еще 10 млрд куб. м", – написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Теги: #макогон #газ #пхг #огтсу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:46 17.04.2020
"Нафтогаз": участники программы "газ про запас" могут с 20 апреля обратиться к поставщикам для возмещения ценовой разницы

"Нафтогаз": участники программы "газ про запас" могут с 20 апреля обратиться к поставщикам для возмещения ценовой разницы

11:37 15.04.2020
Долги за небалансы перед новым оператором ГТС по итогам І кв. достигли 1,4 млрд грн

Долги за небалансы перед новым оператором ГТС по итогам І кв. достигли 1,4 млрд грн

17:37 10.04.2020
Украина вышла из отопительного сезона с рекордными за последние 30 лет запасами газа

Украина вышла из отопительного сезона с рекордными за последние 30 лет запасами газа

10:54 10.04.2020
Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

12:18 08.04.2020
Средняя цена импорта Украиной газа в марте снизилась на 8,8%

Средняя цена импорта Украиной газа в марте снизилась на 8,8%

17:40 07.04.2020
Команда Витренко в "Нафтогазе" подала набсовету на согласование "вопросы" к "Газпрому" на $17,3 млрд

Команда Витренко в "Нафтогазе" подала набсовету на согласование "вопросы" к "Газпрому" на $17,3 млрд

11:12 07.04.2020
Глава ОГТСУ оценивает объем необходимой закачки в ПХГ Украины в 2020г в 2-3 млрд куб. м

Глава ОГТСУ оценивает объем необходимой закачки в ПХГ Украины в 2020г в 2-3 млрд куб. м

10:23 02.04.2020
Транзит газа через Украину в I кв.-2020 сократился на 53%, "Газпром" оплатил все забронированные мощности

Транзит газа через Украину в I кв.-2020 сократился на 53%, "Газпром" оплатил все забронированные мощности

10:53 01.04.2020
Фаворов уходит с поста директора интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза Украины"

Фаворов уходит с поста директора интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза Украины"

20:23 23.03.2020
Луганская ТЭС с февраля не оплачивает потребляемый газ, в ДТЭК поясняют это дефицитом оборотных средств из-за долга "Энергорынка"

Луганская ТЭС с февраля не оплачивает потребляемый газ, в ДТЭК поясняют это дефицитом оборотных средств из-за долга "Энергорынка"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн – Госслужба занятости

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002г

Мининфраструктуры планирует в 2020г дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств

Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

WTI подешевела до 30-летнего минимума - ниже $8 за баррель

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ планирует разрешить банкам открывать счета удаленно и выпускать депозитные сертификаты в банковских металлах

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн – Госслужба занятости

Кабмин должен пересмотреть дивидендную политику для поддержки транспортной отрасли в период кризиса - Криклий

"Нова Пошта" ввела услугу ускоренного обслуживания клиентов на улице

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002г

Немчинов сомневается в необходимости тестирования по иностранному языку на все должности госслужбы

Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь 4 украинским авиакомпаниям за осуществление эвакуационных рейсов

Концепт реформы системы оплаты труда госслужащих предусматривает, что оклад будет составлять 70-80% зарплаты - Немчинов

Кабмин выделил 100 млн грн из резервного фонда на ликвидацию лесных пожаров в Чернобыльской зоне - Геращенко

Немчинов выступает против сокращения госслужащих как самоцели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА