Экономика

14:46 20.04.2020

Пандемия коронавируса грозит новым продовольственным кризисом в мире - замминистра сельского хозяйства Китая

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Пандемия коронавируса COVID-19 может стать потрясением для международных сельскохозяйственных рынков и вызвать новый международный продовольственный кризис, заявил в понедельник на видеоконференции заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь.

"Быстро распространяющаяся глобальная эпидемия привнесла колоссальную неопределенность в международную торговлю сельскохозяйственными товарами и на рынки", - сказал он.

"Если эпидемия продолжится распространяться и ужесточаться, воздействие на сельскохозяйственное производство и торговлю, определенно, станет хуже, а это может спровоцировать новый виток продовольственного кризиса", - предупредил замминистра.

Он уточнил, что попытки ряда стран обеспечить внутренние поставки продовольствия вызвали колебания цен на соответствующую продукцию в мире.

По его словам, пандемия может повлиять на китайский экспорт овощей, чая и продукции рыбных ферм.

Также Юй Канчжэнь сказал, что параллельно с этим Китаю приходится бороться с африканской чумой свиней, риск которой возрастает по мере восстановления пострадавшего от заболевания поголовья скота.

Выступавший на той же конференции министр сельского хозяйства КНР Хань Чанфу в свою очередь заявил, что Китаю продовольственный кризис не грозит, и что Пекин сможет обеспечить поставки зерновых и других главных продовольственных культур.

Ранее такие крупнейшие продовольственные компании как Unilever, Nestle и PepsiCo вместе с Фондом ООН, фермерскими ассоциациями, учеными и рядом НПО направили в адрес G7 и G20 письмо с предупреждением, что мировые поставки продовольствия будут подорваны пандемией коронавируса, и если правительства различных стран не примут надлежащих мер, то число голодающих в мире может возрасти в два раза до 1,6 млрд человек.

В апреле главы сразу нескольких международных организаций предупредили, что ситуация вокруг COVID-19 грозит перебоями с поставками продовольствия в мире при отсутствии надлежащих мер властей. С такими предупреждениями выступили глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу и глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй.

Теги: #коронавирус #сельское_хозяйство #продовольствие #кризис #рынки
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