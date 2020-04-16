Украинские ВВП-варранты сейчас приобретают привлекательность на фоне высокой волатильности реального ВВП – аналитик Concorde Capital

Украинские ВВП-варранты сейчас приобретают привлекательность, поскольку наибольшую отдачу по ним можно получить в период высокой волатильности реального ВВП, считает руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

"Если бы у Украины ВВП рос на 3% в этом году и на 3% в следующем, выплатили бы 0, а если у нас ВВП упадет на 5% в этом году и вырастет на 6% в следующем году, то выплаты по варрантам могут составить чуть ли не 35% от номинала. Чем больше будет восстановление экономики после коронавируса, тем больший размер выплат", – сказал Паращий во время онлайн-семинара Cbonds Congress в четверг.

По словам аналитика, ставки по евробондам Украины выглядят сегодня исключительно привлекательно на фоне пандемии и в условиях того, что у многих стран сейчас возникли проблемы с международным финансированием.

"Есть страны, которые предлагают повыше ставки: Гана, Нигерия, Таджикистан, но можно отметить, что они попали в список так называемых самых бедных стран, по которым и МВФ, и Мировой банк рекомендуют прямо идти и договориться с кредиторами по реструктуризации долга", – отметил он.

Паращий полагает, если исключить эти страны и Габон, которому недавно понизило рейтинг "даже такое лояльное рейтинговое агентство как Fitch" до Triple-C, то есть до практически преддефолтного состояния, то среди стран, входящих в список IDA, Украина выглядит довольно неплохо".

"Поэтому я думаю, что как только решится вопрос с МВФ, украинские бонды будут иметь довольно большой спрос на международном рынке, и там будет хороший рост цены", – резюмировал аналитик.