Резервы НБУ снова выше $25 млрд, валютная ликвидность банков $7,9 млрд

Международные резервы НБУ вернулись к показателю на начало года - выше $25 млрд, а валютная ликвидность банков составляет более $7,9 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в Facebook во вторник.

Центробанк отметил, что международных резервов достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке, а ликвидности банков - чтобы справиться с повышенным спросом на снятие наличных.

"Ликвидность банков сейчас превышает 200 млрд грн. Еще более 30 млрд грн есть в кассах банков", - говорится в сообщении центробанка.