Сумское НПО возобновляет серийное производство и поставку центрифуг после 4-летнего перерыва

АО "Сумское НПО", возобновившее в конце прошлого года серийное производство центрифуг после четырехлетнего перерыва, наращивает их поставки для украинских и зарубежных поставщиков.

"Центрифуги – один из основных видов оборудования, они производятся с 1902 года. В свое время эта продукция была довольно востребованной, но в связи с общим спадом производства на предприятии и провальной работой менеджмента в последние четыре года она практически не производилась. Ранее основными потребителями были страны СНГ, Азии, Африки, Европы. Сейчас основные заказчики - Украина, страны СНГ. Появился и новый заказчик - Греция ", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе.

В частности, по данным предприятия, недавно отгружены три центрифуги (в том числе две во взрывобезопасном исполнении) заказчику из Армении.

"Центрифуги во взрывобезопасном исполнении давно нами не производились, поэтому для объединения интересно выполнить именно этот заказ, восстановить свои компетенции и место на рынке по производству такого типа оборудования. При этом заказчик уже сообщил, что у него в технологической цепочке есть потребность еще не менее в семи таких центрифугах, которые он планирует заказать в АО", - цитирует пресс-служба директора по производству Олега Парфененко.

Кроме того, в производстве - центрифуга для "АрселорМиттал Кривой Рог", еще одна - для украинского заказчика и одна подготовлена к отгрузке в Грецию.

Сумское НПО планирует ежемесячно выпускать не менее трех центрифуг, хотя ранее только один цех объединения выпускал 10 пульсирующих и пять ножевых центрифуг непрерывного действия. Кроме того, в цехах ранее выпускались высокоэффективные шнековые центрифуги для очистных сооружений и суперцентрифуги для сепарации крови и других нужд по разделению жидких смесей.

Как отмечает пресс-служба, предприятие в любое время может возобновить их производство.

"В настоящее время мы готовы предложить потенциальным заказчикам практически все известные в мировой технике типы центрифуг, в том числе: большегрузные автоматические и непрерывно действующие, высокоскоростные трубчатые и другие для химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, биологической, фармацевтической и сахарной промышленности, для очистных сооружений", - отмечает пресс служба.

В числе конкурентных преимуществ центрифуг в Сумском НПО отмечают, в частности, высококачественные материалы и комплектацию, применяемую при изготовлении, надежность, простоту обслуживания конструкции, автоматическое управление, непрерывность техпроцесса разделения суспензий, высокую производительность, возможность включения в автоматические или непрерывно действующие технологические линии, низкое удельное энергопотребление.

По данным пресс-службы, объединение продолжает выпуск оборудования для реконструкции и расширении компрессорных станций Узбекистана в рамках полученных в этом году заказов – для УППБС "Мубарек", КС "Шуртан", ДКС "Памук", ДКС "Кокдумалак".

Отвечая на вопрос агентства о работе в условиях карантина, в пресс-службе отметили, что объединение работает в обычном режиме в рамках полученных ранее заказов и размещаемых в настоящее время с соблюдением всех необходимых предохранительных мер по ограничению возможности распространения коронавируса.

Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

В 2018 году чистый убыток предприятия увеличился на 93,3% к 2017 году - до 2 млрд 158 млн грн, чистый доход от реализации сократился на 12,8% - до 759,8 млн грн. Показатели за 2019 год пока не обнародовались.