Более 27% украинцев сказали, что их расходы выросли в период карантина - опрос

27,7% украинцев начали тратить больше в период карантина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровым агенством Postmen.

В то же время 26% респондентов заявили, что их расходы напротив, несколько снизились.

Существенный рост расходов отметили 13,5% респондентов, существенное снижение - 16,1%.

Отмечается также, что траты граждан в период карантина по-разному изменились в зависимости от региона проживания. Так, среди жителей сел и ПГТ большинство, 30%, заявили, что их расходы выросли. В то же время большинство городских жителей, 34%, заявили, что их траты напротив, снизились.

При этом 60% респондентов заявили, что их накоплений хватит не больше, чем на месяц, или же что вовсе их не имеют.

Опрос проводился 9-10 апреля в украинском сегменте социальной сети Facebook методом онлайн-анкетирования. В опросе приняли участие 800 респондентов по репрезентативной выборке по полу, возрасту, регионам проживания и уровнем дохода.