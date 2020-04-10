Министр экономики анонсировал на следующей неделе запуск программы компенсации кредитов малому и микробизнесу

Кабинет министров намерен предложить две дополнительные программы - по сохранению рабочих мест и поддержку микро- и малого бизнеса, который уже имеет кредиты в банках, а также - по кредитованию таких предприятий, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Например, предприятие имеет 500 тыс. грн кредита в банке - оно сможет обратиться в банк... и правительство компенсирует процентную ставку до нуля", - пояснил Петрашко принцип первой программы в эфире "Свободы слова" на телеканале "Украина" в пятницу.

Он уточнил, что условием участия в такой программе является сохранение некоторого числа рабочих мест.

"Мы работаем, над той границей (рабочих мест - ИФ), которая должна быть", - добавил министр.

"Весь объем кредитного портфеля ММП на сейчас - это 174 млрд грн. Из них тот, который не пребывал в дефолте, по состоянию на 1 марта (это мы считаем началом кризиса) - 90 млрд грн. Около 40 млрд грн подастся на эту программу", - добавил Петрашко.

"Для компенсации 40-миллиардного портфеля кредитной ставки необходимо 4 млрд грн. Они у нас есть в бюджете - мы переформатировали программу 5-7-9%", - указал Петрашко.

Вторая программа - "Новые деньги" - предусматривает банковский кредит для малых предприятий, по которой кредитная ставка для бизнеса составит 5%.

"Например, предприятию требуются средства на выплату зарплат... Правительство оплатит госгарантию под такие кредиты, и предприятие будет оплачивать 5%", - пояснил министр экономики.

Он уточнил, что такие программы будут расчитаны на три-шесть месяцев.

"Первая программа будет запущена на протяжении недели, следующая - на протяжении двух недель, поскольку она, возможно, потребует законодательных изменений... Эффект мультипликатора понятный - финансирование будет идти от банковского сектора и Национального банка", - отметил Петрашко.

Министр экономики также уточнил, что министерство также разрабатывает программы для среднего и крупного бизнеса, однако над ними процесс еще идет.