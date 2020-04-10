Экономика

18:26 10.04.2020

S&P понизило рейтинг "Укрзализныци" до "CCC" с прогнозом "негативный" ввиду ухудшения ликвидности

1 мин читать
S&P понизило рейтинг "Укрзализныци" до "CCC" с прогнозом "негативный" ввиду ухудшения ликвидности

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Укрзализныци" до уровня "ССС" с "В-", сообщается в пресс-релизе агентства.

"В настоящее время мы оцениваем показатели ликвидности компании как слабые, полагая, что проблемы, связанные с пандемией коронавируса, обусловят ограничение доступа компании к рынкам капитала и окажут давление на ее способность генерировать денежный поток от операционной деятельности", - отмечается в сообщении S&P.

В то же время рейтинговое агентство считает, что "Укрзализныця" может договориться о пересмотре условий по некоторым кредитам.

"Прогноз "негативный" отражает неопределенность относительно потенциальной реструктуризации кредитов и способности компании аккумулировать достаточные денежные средства для осуществления предстоящих выплат", - отмечают в S&P.

В агентстве также указали, что в течение 12 месяцев, начавшихся 1 апреля 2020 года, "Укрзализныце" предстоит погасить долговые обязательства в объеме около $400 млн, включая кредит в $200 млн со сроком погашения в июле и две выплаты в рамках ранее размещенного выпуска сертификатов участия в займе.

Теги: #укрзализныця #sp #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 10.04.2020
Набсовет поддержал кандидатуру члена правления компании Юрика на пост и. о. главы "Укрзализныци" – источник

Набсовет поддержал кандидатуру члена правления компании Юрика на пост и. о. главы "Укрзализныци" – источник

00:16 09.04.2020
Почти половина американцев довольны работой Трампа - опрос

Почти половина американцев довольны работой Трампа - опрос

17:16 08.04.2020
"Укрзализныця" хочет внедрить для грузоотправителей услугу долгосрочной аренды вагонов по фиксированной цене

"Укрзализныця" хочет внедрить для грузоотправителей услугу долгосрочной аренды вагонов по фиксированной цене

17:26 07.04.2020
"Укрзализныця" за неделю бесплатно перевезла 8,6 тыс. работников экстренных служб, "Укрпошта" с 24 марта бесплатно доставила 8,45 тыс. посылок в больницы

"Укрзализныця" за неделю бесплатно перевезла 8,6 тыс. работников экстренных служб, "Укрпошта" с 24 марта бесплатно доставила 8,45 тыс. посылок в больницы

02:37 03.04.2020
Трамп считает расследования демократов во время вспышки COVID-19 неуместными и позитивно влияющими на его рейтинг

Трамп считает расследования демократов во время вспышки COVID-19 неуместными и позитивно влияющими на его рейтинг

15:17 01.04.2020
"Укрзализныця" запустила услугу бесплатного подвоза правоохранителей рабочими поездами

"Укрзализныця" запустила услугу бесплатного подвоза правоохранителей рабочими поездами

19:40 27.03.2020
Почти половина жителей США одобряет деятельность Трампа - опрос

Почти половина жителей США одобряет деятельность Трампа - опрос

09:10 27.03.2020
АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" доработать договор о перевозке грузов

АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" доработать договор о перевозке грузов

18:11 26.03.2020
"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд Киев-Москва-Киев на 28-29 марта

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд Киев-Москва-Киев на 28-29 марта

20:39 24.03.2020
Обращение украинских отраслевых ассоциаций к премьер-министру Украины

Обращение украинских отраслевых ассоциаций к премьер-министру Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ отговаривает банки повышать ставки по депозитам

Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке за эту неделю составила $283,2 млн

НБУ получил документы от Ярославского для согласования покупки 100% в банке "Кредит Днепр"

Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ отговаривает банки повышать ставки по депозитам

Почта США может понести убытки в $22 млрд из-за коронавируса

Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке за эту неделю составила $283,2 млн

Бразилия не влияет на свою добычу нефти, Petrobras уже сократила экспорт на 20% - министр энергетики

Украина вышла из отопительного сезона с рекордными за последние 30 лет запасами газа

Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК +

Обновленная редакция госбюджета-2020 предусматривает снижение доходов на 119 млрд грн, рост расходов на 82 млрд грн

Действующие карантинные ограничения могут стоить экономике 3-5% ВВП в месяц, поэтому карантин должен быть адаптивным – ЦЭС

Нацкомфинуслуг признала группу Easy Pay небанковской финансовой группой

"ДТЭК Энерго" рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА