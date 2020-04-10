S&P понизило рейтинг "Укрзализныци" до "CCC" с прогнозом "негативный" ввиду ухудшения ликвидности

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Укрзализныци" до уровня "ССС" с "В-", сообщается в пресс-релизе агентства.

"В настоящее время мы оцениваем показатели ликвидности компании как слабые, полагая, что проблемы, связанные с пандемией коронавируса, обусловят ограничение доступа компании к рынкам капитала и окажут давление на ее способность генерировать денежный поток от операционной деятельности", - отмечается в сообщении S&P.

В то же время рейтинговое агентство считает, что "Укрзализныця" может договориться о пересмотре условий по некоторым кредитам.

"Прогноз "негативный" отражает неопределенность относительно потенциальной реструктуризации кредитов и способности компании аккумулировать достаточные денежные средства для осуществления предстоящих выплат", - отмечают в S&P.

В агентстве также указали, что в течение 12 месяцев, начавшихся 1 апреля 2020 года, "Укрзализныце" предстоит погасить долговые обязательства в объеме около $400 млн, включая кредит в $200 млн со сроком погашения в июле и две выплаты в рамках ранее размещенного выпуска сертификатов участия в займе.