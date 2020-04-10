Экономика

16:49 10.04.2020

Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК +

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Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК +

Норвегия рассмотрит возможность одностороннего сокращения своей добычи нефти, если новая сделка ОПЕК+ будет заключена, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение министерства нефти и энергетики страны.

При этом, министерство не указывает объем сокращения производства, которое может рассмотреть.

Норвегия ранее заявляла, что рассмотрит сокращение добычи, если будет заключено "широкое" международное соглашение о "значительном" ограничении поставок.

"Ситуация на рынке нефти является необычной из-за внезапного и резкого падения спроса", - отмечается в сообщении.

Министр нефти и энергетики Норвегии Тана Бру участвует в виртуальной встрече министров энергетики стран G-20 в пятницу. Также Норвегия принимала участие в качестве наблюдателя в заседании ОПЕК+ 9 апреля.

Консалтинговая компания Rystad Energy оценивала, что Норвегия может сократить добычу на 100-150 тыс. б/с на месторождениях с себестоимостью добычи выше $20 за баррель.

Теги: #норвегия #опек #нефть
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