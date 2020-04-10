Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК +
Норвегия рассмотрит возможность одностороннего сокращения своей добычи нефти, если новая сделка ОПЕК+ будет заключена, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение министерства нефти и энергетики страны.
При этом, министерство не указывает объем сокращения производства, которое может рассмотреть.
Норвегия ранее заявляла, что рассмотрит сокращение добычи, если будет заключено "широкое" международное соглашение о "значительном" ограничении поставок.
"Ситуация на рынке нефти является необычной из-за внезапного и резкого падения спроса", - отмечается в сообщении.
Министр нефти и энергетики Норвегии Тана Бру участвует в виртуальной встрече министров энергетики стран G-20 в пятницу. Также Норвегия принимала участие в качестве наблюдателя в заседании ОПЕК+ 9 апреля.
Консалтинговая компания Rystad Energy оценивала, что Норвегия может сократить добычу на 100-150 тыс. б/с на месторождениях с себестоимостью добычи выше $20 за баррель.