Экономика

12:10 09.04.2020

МАУ просит у государства стабкредит на $50 млн в госбанке под 5-6%

3 мин читать
МАУ просит у государства стабкредит на $50 млн в госбанке под 5-6%

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) обратилась к правительству с просьбой предоставить предприятию стабилизационный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия.

"Мы написали во все органы, которые могут повлиять на ситуацию, описали проблемы рынка, сообщили о том, что ожидаем только в нашей компании прямые убытки от простоя в размере $60 млн. Мы предложили решение, предусматривающее не прямые дотации бизнесу, как в экономически успешных странах, а более лояльное к той ситуации, в которой находится Украина - обеспечить нам стабилизационный кредит", - сказал президент МАУ Евгений Дыхне в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что авиакомпании необходима кредитная линия в $50 млн, которую МАУ готова использовать исключительно для поддержания финансовой стабильности.

По словам Дыхне, возможность для бизнеса привлечь стабкредиты с определенными целевыми назначениями - одна из моделей предотвращения экономического кризиса в стране. "Мне представляется абсолютно нормальным, если это будет один из государственных банков, который обеспечит нам подобную кредитную линию… Стабилизационный кредит, как правило, предполагает, что государство берет на себя часть процентной ставки. И если сегодня процентная ставка в коммерческих банках около 11-12%, то ставка госбанка по стабкредиту должна быть примерно 5-6%", - отметил Дыхне.

В то же время он не уточнил, какое обеспечение указанного кредита предполагает компания.

По словам президента МАУ, также обсуждается финподдержка авиакомпании со стороны собственников. "Мы еще окончательно не определились с суммой, поскольку сейчас формируем несколько моделей развития событий. Далее их рассмотрит наблюдательный совет, будет корректировка бюджета на 2020 год. В конечном итоге мы выйдем в какую-то усредненную понятную модель и, конечно же, предложим собранию акционеров поддержать компанию", - отметил он.

Дыхне также подчеркнул, что МАУ представляет собой уникальную ценность, в том числе для государства, как часть транспортной инфраструктуры. "На балансе МАУ, кроме понятных всем материальных ценностей, есть слоты во всех аэропортах мира. Это большая ценность, их получить сегодня практически невозможно", - отметил он.

Кроме того, по словам Дыхне, МАУ располагает уникальными технологиями, в том числе имеет собственный технический центр обслуживания самолетов Boeing, и высококлассный квалифицированный персонал. "Для того, чтобы наработать те нематериальные активы, которые есть у МАУ, нужно потратить десятки миллионов долларов. Так что сохранить МАУ будет намного выгоднее, чем пытаться строить что-то новое. Кроме того, я уверен, что построить что-то новое на базе МАУ практически невозможно. Потому что дух авиакомпании, который несет весь ее персонал, это тоже очень важный и ценный фактор", - подчеркнул президент МАУ.

Как сообщалось, руководство авиакомпании МАУ оценивает убытки компании по итогам 2020 года примерно в $60 млн по оптимистичному сценарию.

Дыхне ожидает падения авиарынка вследствие пандемии коронавируса и последующего за ней экономического кризиса в среднем прогнозе на 30-40%.

По подсчетам авиационного комитета Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП), убытки авиаотрасли Украины от коронавируса в первом квартале 2020 года составляют 10-15 млрд грн. Комитет также направил правительству предложения по введению пакета антикризисных мер в сложившейся ситуации.

Теги: #мау #дыхне #кредит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:32 09.04.2020
Президент МАУ ожидает падения авиарынка на 30-40% вследствие пандемии коронавируса

Президент МАУ ожидает падения авиарынка на 30-40% вследствие пандемии коронавируса

10:34 09.04.2020
Авиакомпании МАУ нужен месяц на выход из аврального режима диалога с потерявшими билеты пассажирами, в очереди порядка 27 тыс. обращений

Авиакомпании МАУ нужен месяц на выход из аврального режима диалога с потерявшими билеты пассажирами, в очереди порядка 27 тыс. обращений

09:50 09.04.2020
Авиакомпания МАУ выплатила первую часть компенсаций семьям жертв иранской трагедии

Авиакомпания МАУ выплатила первую часть компенсаций семьям жертв иранской трагедии

13:36 07.04.2020
Украина намерена привлечь от МБРР $135 млн займа на инвестпроект "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

Украина намерена привлечь от МБРР $135 млн займа на инвестпроект "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

12:25 06.04.2020
ПриватБанк возобновил выдачу "теплых" кредитов

ПриватБанк возобновил выдачу "теплых" кредитов

11:31 03.04.2020
Кулеба заверил, что Украина продолжает вести переговоры с Ираном, чтобы получить "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Кулеба заверил, что Украина продолжает вести переговоры с Ираном, чтобы получить "черные ящики" сбитого самолета МАУ

18:01 02.04.2020
Мошенники предлагают услуги кредитования, называясь представителями Торгово-промышленной палаты Украины

Мошенники предлагают услуги кредитования, называясь представителями Торгово-промышленной палаты Украины

18:10 27.03.2020
МАУ отменяет спецрейс из Дубая 28 марта, ждет от правительства разъяснения о механизме эвакуации украинцев

МАУ отменяет спецрейс из Дубая 28 марта, ждет от правительства разъяснения о механизме эвакуации украинцев

14:36 27.03.2020
Ощадбанк второй год подряд лидирует по уменьшению объема проблемных кредитов среди государственных банков

Ощадбанк второй год подряд лидирует по уменьшению объема проблемных кредитов среди государственных банков

00:31 27.03.2020
МАУ готова эвакуировать 2 тыс. украинцев за ближайшие двое суток

МАУ готова эвакуировать 2 тыс. украинцев за ближайшие двое суток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спецпошлина 65% на импорт угля в Украину из РФ с рядом исключений вводится с 15 апреля

"Кузня на Рыбальском" обжалует запрет суда распоряжаться недвижимым имуществом

Украина ограничит до нуля импорт э/э из РФ и Беларуси с 10 апреля по 24 мая – "Укрэнерго"

НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

ЕС выделит Украине EUR190 млн на борьбу с коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Спецпошлина 65% на импорт угля в Украину из РФ с рядом исключений вводится с 15 апреля

"Кузня на Рыбальском" обжалует запрет суда распоряжаться недвижимым имуществом

"Укрпошта" закупит у ТД "Укрлада" 500 машин для передвижных отделений за EUR8,4 млн

"Нова Пошта" отправила в Полтаву и Черновцы еще одну партию средств защиты для медиков

Россия не поставляет э/э на Украину с начала апреля, инициаторы - всегда украинская сторона

Украина ограничит до нуля импорт э/э из РФ и Беларуси с 10 апреля по 24 мая – "Укрэнерго"

НБУ и Минцифры хотят усовершенствовать систему верификации и идентификации бизнеса и граждан

НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

ЕС выделит Украине EUR190 млн на борьбу с коронавирусом

Курс гривни на межбанке в среду снизился до 27,36 грн/$1 после укрепления накануне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА