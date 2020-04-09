МАУ просит у государства стабкредит на $50 млн в госбанке под 5-6%

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) обратилась к правительству с просьбой предоставить предприятию стабилизационный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия.

"Мы написали во все органы, которые могут повлиять на ситуацию, описали проблемы рынка, сообщили о том, что ожидаем только в нашей компании прямые убытки от простоя в размере $60 млн. Мы предложили решение, предусматривающее не прямые дотации бизнесу, как в экономически успешных странах, а более лояльное к той ситуации, в которой находится Украина - обеспечить нам стабилизационный кредит", - сказал президент МАУ Евгений Дыхне в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что авиакомпании необходима кредитная линия в $50 млн, которую МАУ готова использовать исключительно для поддержания финансовой стабильности.

По словам Дыхне, возможность для бизнеса привлечь стабкредиты с определенными целевыми назначениями - одна из моделей предотвращения экономического кризиса в стране. "Мне представляется абсолютно нормальным, если это будет один из государственных банков, который обеспечит нам подобную кредитную линию… Стабилизационный кредит, как правило, предполагает, что государство берет на себя часть процентной ставки. И если сегодня процентная ставка в коммерческих банках около 11-12%, то ставка госбанка по стабкредиту должна быть примерно 5-6%", - отметил Дыхне.

В то же время он не уточнил, какое обеспечение указанного кредита предполагает компания.

По словам президента МАУ, также обсуждается финподдержка авиакомпании со стороны собственников. "Мы еще окончательно не определились с суммой, поскольку сейчас формируем несколько моделей развития событий. Далее их рассмотрит наблюдательный совет, будет корректировка бюджета на 2020 год. В конечном итоге мы выйдем в какую-то усредненную понятную модель и, конечно же, предложим собранию акционеров поддержать компанию", - отметил он.

Дыхне также подчеркнул, что МАУ представляет собой уникальную ценность, в том числе для государства, как часть транспортной инфраструктуры. "На балансе МАУ, кроме понятных всем материальных ценностей, есть слоты во всех аэропортах мира. Это большая ценность, их получить сегодня практически невозможно", - отметил он.

Кроме того, по словам Дыхне, МАУ располагает уникальными технологиями, в том числе имеет собственный технический центр обслуживания самолетов Boeing, и высококлассный квалифицированный персонал. "Для того, чтобы наработать те нематериальные активы, которые есть у МАУ, нужно потратить десятки миллионов долларов. Так что сохранить МАУ будет намного выгоднее, чем пытаться строить что-то новое. Кроме того, я уверен, что построить что-то новое на базе МАУ практически невозможно. Потому что дух авиакомпании, который несет весь ее персонал, это тоже очень важный и ценный фактор", - подчеркнул президент МАУ.

Как сообщалось, руководство авиакомпании МАУ оценивает убытки компании по итогам 2020 года примерно в $60 млн по оптимистичному сценарию.

Дыхне ожидает падения авиарынка вследствие пандемии коронавируса и последующего за ней экономического кризиса в среднем прогнозе на 30-40%.

По подсчетам авиационного комитета Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП), убытки авиаотрасли Украины от коронавируса в первом квартале 2020 года составляют 10-15 млрд грн. Комитет также направил правительству предложения по введению пакета антикризисных мер в сложившейся ситуации.