Экономика

11:32 09.04.2020

Президент МАУ ожидает падения авиарынка на 30-40% вследствие пандемии коронавируса

2 мин читать
Президент МАУ ожидает падения авиарынка на 30-40% вследствие пандемии коронавируса

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Евгений Дыхне ожидает падения авиарынка в среднем прогнозе на 30-40% вследствие пандемии коронавируса и последующего за ней экономического кризиса.

"Я боюсь сейчас делать какие-то прогнозы. Но даже средний прогноз говорит о том, что по итогу выхода из пандемии 30-40% рынка будут потеряны", - заявил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Дыхне, авиация является одним из самых чувствительных к экономическим изменениям бизнесов и именно она в итоге будет отображением реального состояния экономики мира после глобального кризиса, который ожидается как следствие противоэпидемических мер.

"Никто не понимает, в какую точку мы придем по окончании пандемии. Мы не понимаем, какую роль она сыграет в экономическом кризисе, который точно имеет место. Не понимаем, насколько он будет глубоким", - отметил он.

Как сообщалось, руководство авиакомпании МАУ оценивает убытки компании по итогам 2020 года примерно в $60 млн по оптимистичному сценарию.

По подсчетам авиационного комитета Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП), убытки авиаотрасли Украины от коронавируса в первом квартале 2020 года составляют 10-15 млрд грн. Комитет также направил правительству предложения по введению пакета антикризисных мер в сложившейся ситуации.

По мнению ТПП, указанный пакет антикризисных мер должен предусматривать: возможность предоставления предприятиям авиационной и туристически-отельной отраслей стабилизационных кредитов; разрешение предоставлять отпуска без сохранения заработной платы до окончания карантина по соглашению сторон; выплату пособия по временной нетрудоспособности за счет средств государства при простое производства; право для государственных аэропортов предоставлять каникулы пользователям услуг для оплаты услуг с последующей компенсацией со стороны государства; возможность автоматически пролонгировать действие сертификатов и актов летных проверок аэродромов.

Теги: #мау #коронавирус #дыхне
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:38 09.04.2020
Антикризисный штаб в Одесской области собрал 115 млн грн на борьбу с коронавирусом

Антикризисный штаб в Одесской области собрал 115 млн грн на борьбу с коронавирусом

12:37 09.04.2020
Разница в данных о количестве больных COVID-19 столичных властей и Минздрава возникает из-за разного алгоритм подсчета подтвержденных случаев - Кличко

Разница в данных о количестве больных COVID-19 столичных властей и Минздрава возникает из-за разного алгоритм подсчета подтвержденных случаев - Кличко

12:27 09.04.2020
В Киеве правоохранители составили уже более 600 админпротоколов на нарушителей ограничительных мероприятий – Кличко

В Киеве правоохранители составили уже более 600 админпротоколов на нарушителей ограничительных мероприятий – Кличко

12:25 09.04.2020
В Киеве коронавирус подтвержден еще у 41 человека, в том числе 26 – в Киево-Печерской Лавре - Кличко

В Киеве коронавирус подтвержден еще у 41 человека, в том числе 26 – в Киево-Печерской Лавре - Кличко

12:10 09.04.2020
МАУ просит у государства стабкредит на $50 млн в госбанке под 5-6%

МАУ просит у государства стабкредит на $50 млн в госбанке под 5-6%

12:04 09.04.2020
Показатель смертности в Украине повышается в среднем на 10% на начало каждого месяца - экс-министр Кабмина

Показатель смертности в Украине повышается в среднем на 10% на начало каждого месяца - экс-министр Кабмина

12:03 09.04.2020
Многие страны ужесточают ограничения на период празднования католической Пасхи

Многие страны ужесточают ограничения на период празднования католической Пасхи

12:02 09.04.2020
Президенту и руководству его Офиса сделали тестирование на коронавирус после выявления инфекции у депутата Шахова – замглавы ОП

Президенту и руководству его Офиса сделали тестирование на коронавирус после выявления инфекции у депутата Шахова – замглавы ОП

11:45 09.04.2020
Число голодающих в мире может вырасти вдвое из-за COVID-19 - до 1,6 млрд человек, предупреждают продовольственные компании

Число голодающих в мире может вырасти вдвое из-за COVID-19 - до 1,6 млрд человек, предупреждают продовольственные компании

11:34 09.04.2020
Минцифры на основе данных мобильных операторов создало карту нарушений самоизоляции для Минздрава и СНБО

Минцифры на основе данных мобильных операторов создало карту нарушений самоизоляции для Минздрава и СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спецпошлина 65% на импорт угля в Украину из РФ с рядом исключений вводится с 15 апреля

"Кузня на Рыбальском" обжалует запрет суда распоряжаться недвижимым имуществом

Украина ограничит до нуля импорт э/э из РФ и Беларуси с 10 апреля по 24 мая – "Укрэнерго"

НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

ЕС выделит Украине EUR190 млн на борьбу с коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Спецпошлина 65% на импорт угля в Украину из РФ с рядом исключений вводится с 15 апреля

"Кузня на Рыбальском" обжалует запрет суда распоряжаться недвижимым имуществом

"Укрпошта" закупит у ТД "Укрлада" 500 машин для передвижных отделений за EUR8,4 млн

Авиакомпании МАУ нужен месяц на выход из аврального режима диалога с потерявшими билеты пассажирами, в очереди порядка 27 тыс. обращений

"Нова Пошта" отправила в Полтаву и Черновцы еще одну партию средств защиты для медиков

Россия не поставляет э/э на Украину с начала апреля, инициаторы - всегда украинская сторона

Украина ограничит до нуля импорт э/э из РФ и Беларуси с 10 апреля по 24 мая – "Укрэнерго"

НБУ и Минцифры хотят усовершенствовать систему верификации и идентификации бизнеса и граждан

НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

ЕС выделит Украине EUR190 млн на борьбу с коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА