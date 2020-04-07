Экономика

19:26 07.04.2020

ПУМБ и Райффайзен Банк Аваль отменили комиссию за обслуживание карт на время карантина

2 мин читать
ПУМБ и Райффайзен Банк Аваль отменили комиссию за обслуживание карт на время карантина

Райффайзен Банк Аваль (Киев) отменил комиссию за обслуживание кредитных карт на два месяца, ПУМБ (Киев) – за обслуживание премиальных карт в апреле, сообщается на сайтах банков.

"Во время карантина Райффайзен Банк Аваль объявляет два месяца без платы за обслуживание счета для кредитных карт "100 дней", "Прозрачная", Fishback, Fishka, "Базовая", Platinum и Elite", - сообщили финучреждения.

Уточняется, что снятие платы за обслуживание в апреле и мае отменяется автоматически, обращаться в банк не нужно.

Отмена комиссии для карт ПУМБа будет распространяться на счета Black Platinum и Premiere и действовать с 1 по 30 апреля.

"На карточные счета, с которых 1-2 апреля автоматически была списана ежемесячная комиссия, возврат средств осуществлен 3 апреля 2020 года", - добавили в банке.

Дополнительно, ПУМБ отменил комиссию за внутренние и внешние платежи в национальной валюте для бизнес-клиентов банка до конца карантина.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал 5-е место (95,158 млрд грн), а ПУМБ - 7-е место (63,16 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #карантин #карты #банки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:29 07.04.2020
Подготовить ко второму чтению законопроект о невозврате банков возможно будет не раньше пятницы – нардеп Железняк

Подготовить ко второму чтению законопроект о невозврате банков возможно будет не раньше пятницы – нардеп Железняк

19:05 07.04.2020
Государство сделает все, чтобы граждане могли отпраздновать Пасху дома – Зеленский

Государство сделает все, чтобы граждане могли отпраздновать Пасху дома – Зеленский

18:43 07.04.2020
В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

15:53 07.04.2020
Семь нардепов подали к "банковскому" законопроекту больше, чем по тысяче поправок каждый

Семь нардепов подали к "банковскому" законопроекту больше, чем по тысяче поправок каждый

14:30 07.04.2020
Нардеп Василевская-Смаглюк объясняет большое количество поданных к "банковскому" законопроекту правок нежеланием, чтобы его обжаловали в КС

Нардеп Василевская-Смаглюк объясняет большое количество поданных к "банковскому" законопроекту правок нежеланием, чтобы его обжаловали в КС

14:28 07.04.2020
Рынок лабораторной диагностики в Украине в 2020г может просесть на 25-30% из-за карантина - прогноз

Рынок лабораторной диагностики в Украине в 2020г может просесть на 25-30% из-за карантина - прогноз

13:46 07.04.2020
"Сильпо" запускает услугу доставки продуктов на дом

"Сильпо" запускает услугу доставки продуктов на дом

13:41 07.04.2020
Сервис доставки еды Raketa начал доставку продуктов из супермаркетов"Ашан" в Киеве, в планах подключить другие сети

Сервис доставки еды Raketa начал доставку продуктов из супермаркетов"Ашан" в Киеве, в планах подключить другие сети

13:34 07.04.2020
88% украинцев считают карантин необходимым, но у 90% с переходом на него возникли проблемы – соцопрос

88% украинцев считают карантин необходимым, но у 90% с переходом на него возникли проблемы – соцопрос

12:49 07.04.2020
Кличко: те, кто не хочет контактировать с мониторинговым центром и находиться в обсервации, будут общаться с правоохранителями

Кличко: те, кто не хочет контактировать с мониторинговым центром и находиться в обсервации, будут общаться с правоохранителями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ во вторник уменьшил выкуп валюты на межбанке до $142 млн

Команда Витренко в "Нафтогазе" подала набсовету на согласование "вопросы" к "Газпрому" на $17,3 млрд

Участие юрлиц в обороте земель и своевременный референдум определит конечный успех реформы земли - IFC

Международные резервы Украины в марте снизились на 7,8%, до $24,9 млрд – НБУ

Треть малого и микробизнеса планирует сократить количество сотрудников - опрос ЕБА

ПОСЛЕДНЕЕ

"ТиС-зерно" и "ТиС-минудобрения" перечислили на борьбу с коронавирусом более 13 млн грн

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent на уровне $33,02 за баррель

Министры энергетики G20 на внеочередной встрече 10 апреля обсудят кооперацию для стабилизации рынков энергоносителей

Мининфраструктуры работает над запуском прямого авиасообщения с Китаем, в том числе над открытием рейсов China Airlines в Украину

НБУ во вторник уменьшил выкуп валюты на межбанке до $142 млн

Три четверти компаний хотят оставить часть сотрудников на "удаленке" после пандемии COVID-19 - исследование

Украинской авиации после карантина понадобится 2 года на восстановление прежнего трафика – Криклий

Команда Витренко в "Нафтогазе" подала набсовету на согласование "вопросы" к "Газпрому" на $17,3 млрд

"Укрзализныця" за неделю бесплатно перевезла 8,6 тыс. работников экстренных служб, "Укрпошта" с 24 марта бесплатно доставила 8,45 тыс. посылок в больницы

"АТБ" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА