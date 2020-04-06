Восстановление дивидендных выплат компаний S&P 500 после нынешнего кризиса может занять 9 лет

Американским компаниям потребуется девять лет, чтобы восстановить размер дивидендных выплат после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствует рынок фьючерсных контрактов, привязанных к годовым дивидендам компаний индекса S&P500.

Таким образом, нынешний кризис может оказаться наихудшим для дивидендных выплат американских компаний со времен Второй мировой войны, пишет газета Financial Times.

В 2019 году компании S&P 500 выплатили в виде дивидендов почти $500 млрд, или в среднем $56 на акцию. Однако в этом году многие вынуждены урезать отчисления акционерам и сфокусироваться на выплате зарплат и покрытии других издержек, учитывая снижение доходов из-за последствий коронавируса.

Согласно котировкам фьючерсов, дивиденды компаний S&P 500 вернутся к уровню 2019 года не ранее 2028 года. Для сравнения: после кризиса 2008-2009 гг. на восстановление дивидендов потребовалось три года, после Великой депрессии - 19 лет, вплоть до 1949 года, свидетельствуют данные, собранные экономистом Йельского университета Робертом Шиллером.

Всего месяц назад аналитики прогнозировали рост среднего размера дивидендов компаний S&P 500 в 2020 году до рекордных $61 на акцию, отмечают эксперты BNY Mellon. В настоящее время прогноз снижен до $40 на акцию на фоне 27%-ного падения индекса с февральского пика.

Падение дивидендов ударит по инвесторам, делающим ставку на получение регулярных выплат на акции, в том числе, по пенсионным фондам, при том, что доходности более безопасных инструментов - корпоративных и государственных облигаций - существенно снизились за последние годы.

"Причина, по которой инвесторы покупают акции, - это то, что они хотят получать долю прибыли компании, - говорит директор по стратегии на валютном рынке BNY Mellon Джон Велис. - Теперь вложения в акции станут менее привлекательным вариантом".

Перспективы дивидендных выплат выглядят еще хуже, если учесть, что компании, которые воспользуются помощью государства в рамках уже объявленного пакета мер объемом более $2 трлн, вероятно, столкнутся с дополнительным давлением в плане необходимости отказа от дивидендов и выкупа акций, говорит Велис.

Американский авиастроительный концерн Boeing и авиакомпания Delta в прошлом месяце уже объявили о приостановке выплаты дивидендов и выкупа акций, нефтекомпания Occidental Petroleum (SPB: OXY) урезала размер дивидендов впервые за три десятилетия.

Крупные американские банки, тем временем, продолжают выплачивать дивиденды, аргументируя это тем, что стабильность выплат является мощным сигналом финансовой устойчивости сектора.