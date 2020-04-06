Экономика

19:19 06.04.2020

Восстановление дивидендных выплат компаний S&P 500 после нынешнего кризиса может занять 9 лет

2 мин читать
Восстановление дивидендных выплат компаний S&P 500 после нынешнего кризиса может занять 9 лет

Американским компаниям потребуется девять лет, чтобы восстановить размер дивидендных выплат после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствует рынок фьючерсных контрактов, привязанных к годовым дивидендам компаний индекса S&P500.

Таким образом, нынешний кризис может оказаться наихудшим для дивидендных выплат американских компаний со времен Второй мировой войны, пишет газета Financial Times.

В 2019 году компании S&P 500 выплатили в виде дивидендов почти $500 млрд, или в среднем $56 на акцию. Однако в этом году многие вынуждены урезать отчисления акционерам и сфокусироваться на выплате зарплат и покрытии других издержек, учитывая снижение доходов из-за последствий коронавируса.

Согласно котировкам фьючерсов, дивиденды компаний S&P 500 вернутся к уровню 2019 года не ранее 2028 года. Для сравнения: после кризиса 2008-2009 гг. на восстановление дивидендов потребовалось три года, после Великой депрессии - 19 лет, вплоть до 1949 года, свидетельствуют данные, собранные экономистом Йельского университета Робертом Шиллером.

Всего месяц назад аналитики прогнозировали рост среднего размера дивидендов компаний S&P 500 в 2020 году до рекордных $61 на акцию, отмечают эксперты BNY Mellon. В настоящее время прогноз снижен до $40 на акцию на фоне 27%-ного падения индекса с февральского пика.

Падение дивидендов ударит по инвесторам, делающим ставку на получение регулярных выплат на акции, в том числе, по пенсионным фондам, при том, что доходности более безопасных инструментов - корпоративных и государственных облигаций - существенно снизились за последние годы.

"Причина, по которой инвесторы покупают акции, - это то, что они хотят получать долю прибыли компании, - говорит директор по стратегии на валютном рынке BNY Mellon Джон Велис. - Теперь вложения в акции станут менее привлекательным вариантом".

Перспективы дивидендных выплат выглядят еще хуже, если учесть, что компании, которые воспользуются помощью государства в рамках уже объявленного пакета мер объемом более $2 трлн, вероятно, столкнутся с дополнительным давлением в плане необходимости отказа от дивидендов и выкупа акций, говорит Велис.

Американский авиастроительный концерн Boeing и авиакомпания Delta в прошлом месяце уже объявили о приостановке выплаты дивидендов и выкупа акций, нефтекомпания Occidental Petroleum (SPB: OXY) урезала размер дивидендов впервые за три десятилетия.

Крупные американские банки, тем временем, продолжают выплачивать дивиденды, аргументируя это тем, что стабильность выплат является мощным сигналом финансовой устойчивости сектора.

Теги: #сша #компании #дивиденды #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:17 06.04.2020
Штат Нью-Йорк останется на коронавирусной "паузе" до 29 апреля

Штат Нью-Йорк останется на коронавирусной "паузе" до 29 апреля

19:13 06.04.2020
Зеленский поблагодарил США за сохранение санкций против РФ и проинформировал о ситуации на Донбассе

Зеленский поблагодарил США за сохранение санкций против РФ и проинформировал о ситуации на Донбассе

15:55 06.04.2020
Более четверти экономики США не функционирует из-за коронавируса

Более четверти экономики США не функционирует из-за коронавируса

12:54 06.04.2020
Посольство США в Украине призвало РФ прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов

Посольство США в Украине призвало РФ прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов

11:53 06.04.2020
Холодные ночи и теплые дни ожидаются в ближайшие дни в Украине

Холодные ночи и теплые дни ожидаются в ближайшие дни в Украине

10:10 06.04.2020
Apple выпустила 20 млн медицинских масок, планирует в неделю производить более 1 млн защитных лицевых экранов

Apple выпустила 20 млн медицинских масок, планирует в неделю производить более 1 млн защитных лицевых экранов

09:36 06.04.2020
Экономический кризис, вызванный COVID-19, хуже финансового кризиса 2008-09 гг. - Георгиева

Экономический кризис, вызванный COVID-19, хуже финансового кризиса 2008-09 гг. - Георгиева

09:27 06.04.2020
Находящиеся в тесном контакте с Трампом и Пенсом пройдут тест на COVID-19

Находящиеся в тесном контакте с Трампом и Пенсом пройдут тест на COVID-19

09:23 06.04.2020
Незадолго до выявления "уханьского" вируса в США разрабатывали программу борьбы с пандемиями

Незадолго до выявления "уханьского" вируса в США разрабатывали программу борьбы с пандемиями

08:14 06.04.2020
В США проведены более 1,5 млн тестов на коронавирус - Трамп

В США проведены более 1,5 млн тестов на коронавирус - Трамп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество поправок к законопроекту о банках превысило 13 тыс. - нардеп

НБУ за 5 дней выкупил $430 млн

Покупка валюты на условиях "форвард" в Украине в марте достигла рекорда

Оснований для запрета экспорта зерновых из Украины нет - глава профильного комитета

В Украине в ближайшие дни цены на топливо на АЗС будут снижаться – президент

ПОСЛЕДНЕЕ

Латвия разместила евробонды на 1 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19

Банки в этом году будут проходить стресс-тестирование по "коронавирусному" сценарию

Количество поправок к законопроекту о банках превысило 13 тыс. - нардеп

НБУ за 5 дней выкупил $430 млн

Зеленский, Кабмин и банкиры обсудили создание инструментов для кредитования и поддержки предпринимателей с помощью "кредитных каникул" и компенсации процентов по займам

ЕИБ может выделить "Укрпоште" EUR 30 млн на модернизацию логистической сети, карантин не помешает началу работ - гендиректор оператора

ЕИБ может выделить еще EUR200 млн на обновление общественного транспорта Украины

Владелец "Укрлендфарминга" Бахматюк просит генпрокурора вмешаться в конфликт с главой НАБУ

Покупка валюты на условиях "форвард" в Украине в марте достигла рекорда

ПриватБанк возобновил выдачу "теплых" кредитов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА