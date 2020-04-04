Экономика

11:20 04.04.2020

Главы МИД Украины и Казахстана договорились провести заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между странами

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Главы МИД Украины и Казахстана договорились провести заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между странами

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди в ходе телефонного разговора договорились о проведении очередного заседания Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба отметил, что, чтобы не терять динамику взаимодействия, необходимо прилагать усилия, чтобы развивать украинскую-казахстанский диалог. Его казахстанский коллега поддержал такой подход. Важным шагом в этом направлении стала договоренность о проведении уже в ближайшее время второго заседания рабочей группы по увеличению товарооборота между Украиной и Казахстаном в режиме онлайн конференции", - сказано в сообщении.

Также главы МИД договорились, что после нормализации эпидемиологической ситуации уполномоченные представители обоих государств проведут очередное заседание Межгосударственного украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Главы внешнеполитических ведомств также договорились интенсифицировать сотрудничество на уровне министерств. С этой целью дипломаты договорились об обмене визитами.

В МИД Украины отметили, что по итогам прошлого года общий объем торговли между Украиной и Казахстаном составил $894,3 млн и уменьшился по сравнению с 2018 годом на $29,71 млн или на 3,2%.

Последний раз министры иностранных дел Украины и Казахстана встречались в рамках работы 73-й сессии ГА ООН в г.. Нью-Йорк 25 сентября 2018 года.

Теги: #казахстан #кулеба #мид
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