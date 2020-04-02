Мировые цены на продовольствие в марте резко снизились из-за пандемии COVID-19 и падения цен на нефть

Мировые цены на продовольствие в марте резко снизились из-за сокращения спроса, связанного с пандемией COVID-19, а также из-за падения мировых цен на нефть, сообщается в пресс-релизе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен ФАО в марте составил 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.

"Падение цен обусловлено, главным образом, факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют ухудшающиеся перспективы в экономике", - заявил старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Наибольшее падение отмечено в индексе цен на сахар - на 19,1% по сравнению с февралем. Среди причин - снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами по самоизоляции, вводимыми многими странами, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

Индекс цен на растительные масла за месяц снизился на 12%, причиной чему стало падение цен на пальмовое масло, связанное с резким сокращением цен на сырые минеральные масла и ростом неопределенности последствий пандемии для рынков растительных масел в мире. Этой же тенденции последовали и цены на соевое и рапсовое масла, отмечается в пресс-релизе.

"За последний месяц цены на нефть упали более чем вдвое, и это оказывает серьезное понижающее воздействие на биотопливо, которое является важным источником спроса на рынках сахара и растительных масел", - отметил аналитик ФАО Питер Тенес.

Индекс цен на молочную продукцию опустился на 3% из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока. Это связано с нарушениями в цепях поставки молочной продукции из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19.

Индекс цен на зерновые в марте снизился на 1,9% по сравнению с февралем и практически вернулся на уровень марта 2019 года. "Снизились мировые цены на пшеницу, поскольку эффект от крупных глобальных поставок и благоприятных видов на урожай в целом перевесил эффект от роста импортного спроса со стороны Северной Африки и некоторых небольших ограничений на экспорт, введенных РФ (официальных ограничений на экспорт зерна из РФ нет, но некоторые экспортеры жалуются на увеличение сроков оформления документов на поставки зерна - ИФ), - сообщается в пресс-релизе. - Цены на кукурузу снизились из-за значительного предложения и существенного ослабления спроса со стороны сектора биотоплива".

В то же время мировые цены на рис, наоборот, растут третий месяц подряд в связи с созданием запасов из-за опасений по поводу пандемии и сообщений о возможности введения Вьетнамом запрета на экспорт. Но правительство страны это опровергает.

Индекс цен на мясо сократился на 0,6% из-за снижения международных котировок на баранину и говядину. При этом котировки на свинину выросли из-за всплеска мирового спроса, а также затруднений в работе перерабатывающих предприятий в связи с ограничениями на перемещение рабочих.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.