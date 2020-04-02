Половина бизнеса способна продержаться еще месяц карантина - опрос СУП

Половина бизнеса способна продержаться только один месяц карантина, а каждая четвертая компания выдержит еще два-три месяца работы в таких условиях, тогда как 6% уже закрыли свой бизнес (в основном - малые и средние предприятия), свидетельствуют результаты опроса Союза украинских предпринимателей (СУП) среди представителей бизнеса в разных регионах страны.

"При этом 51% опрошенных предпринимателей способны продержаться только один месяц, а каждый четвертый бизнес выдержит два-три месяца работы в условиях карантина, чтобы не обанкротиться. 6% предпринимателей полностью закрыли бизнес, в эту категорию попал в основном микро- и малый бизнес", - подчеркивают в ассоциации.

"Результаты нашего опроса демонстрируют необходимость введения радикальных мер со стороны власти на поддержку экономики, таких как временное освобождение от уплаты налогов бизнеса, который в условиях карантина продолжает выплачивать зарплату сотрудникам", - прокомментировала ситуацию исполнительный директор СУП Катерина Глазкова.

Только 3% респондентов указали, что их бизнес может работать длительное время при необходимых условиях (арендные каникулы, удаленный доступ для сотрудников, пересмотр бизнес-модели).

При этом треть заявляет о падении доходов на 90-100% с начала карантина, что привело к сокращению до половины персонала.

Как уточняют в СУП, в основном это касается микробизнеса до 10 сотрудников в компании с годовым оборотом до 5 млн грн, тогда как собственники малого (10-100 сотрудников, годовой оборот 5-50 млн грн) и среднего бизнеса (штат 100-250 чел., годовой оборот 50-100 млн грн) отмечают падение доходов на 25-50% по сравнению с докарантинным периодом, они уже уволили 10-25% сотрудников Потери крупных предприятий (от 250 сотрудников, от 100 млн грн оборота) составляют 10-25%.

Крупный бизнес прогнозирует сокращение штата на четверть до конца ограничительных мер, добавили в СУП.

Согласно опросу, около 42% собственников бизнеса негативно отнеслись к продлению карантина до 24 апреля, треть не определилась.

"Только каждый четвертый считает продолжение ограничительных мер необходимым в период распространения пандемии", - констатируют в СУП.

При этом 48% опрошенных предприятий считают, что после 24 апреля необходимо ослабить ограничительные меры (карантин лишь для лиц пожилого возраста и со слабым иммунитетом). Треть считает оптимальным дальнейший индивидуальный подход для каждой конкретной территории. Только 1% ожидает полного прекращения карантина.

В то же время почти 60% опрошенных продолжает вести бизнес во время карантина, однако в СУП отмечают: это в основном крупные и средние компании.

Учитывая сложившуюся ситуацию, СУП настаивает на таких мерах поддержки бизнеса, как освобождение от налога на прибыль пострадавших отраслей - учреждения культуры, туризм; частичную помощь работодателям в связи с сокращением времени и объемов работы сотрудников; мораторий на проверки бизнеса до конца года.