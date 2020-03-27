"ДТЭК Энерго" выводит в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" из-за системного кризиса в энергоотрасли

Шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля в связи с системным кризисом в энергетической отрасли Украины, продолжающимся импортом электроэнергии и угля, регулярным вмешательством в работу рынка со стороны политиков, сообщила "ДТЭК Энерго".

"Системный кризис в энергетической отрасли Украины, спровоцированный ручным регулированием энергорынка, бесконтрольным импортом электроэнергии из России и Белоруссии, а также отсутствием координации работы отрасли со стороны Минэкоэнерго, привел к разбалансировке энергосистемы Украины и невозможности стабильной работы угольных предприятий", – отмечается в заявлении компании в пятницу.

"ДТЭК Энерго" поясняет, что такая ситуация совокупно привела к отсутствию спроса на украинский уголь.

Компания отмечает, что неоднократно обращалась к системному оператору НЭК "Укрэнерго" с требованием прекратить практику принудительной остановки энергоблоков ТЭС, однако, несмотря на наличие контрактов на производство электроэнергии, "Укрэнерго" систематически снижает объем производства ТЭС компании до одного энергоблока, что угрожает стабильной работе ТЭС и значительно снижает объем потребляемого угля.

В связи с приостановкой предприятий свыше 6,5 тыс. их персонала из общего штата свыше 8 тыс. выводится в простой. Во время простоя остальные сотрудники будет продолжать техническое обслуживание шахт и фабрики, что позволит оперативно восстановить работу предприятий, указывает "ДТЭК Энерго".

Согласно заявлению, в соответствии с отраслевым соглашением и коллективными договорами, за всеми сотрудниками, выведенными в простой, сохраняется оклад. Во время простоя шахтеры продолжат получать доход в размере тарифной ставки, за ними будет сохранен трудовой стаж, а "ДТЭК Энерго" сделает все возможное, чтобы предприятия смогли возобновить работу в штатном режиме.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Группа ДТЭК ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

Капитальные вложения ДТЭК в 2019 году составили 23 млрд грн, налоговые отчисления – 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. "ДТЭК Энерго" в 2019 году сократило чистую прибыль в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.