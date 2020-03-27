Крупнейшие бизнес-ассоциации призвали Раду поддержать необходимые для соглашения с МВФ законопроекты

Восемь бизнес-ассоциаций призвали Верховную Раду поддержать необходимые для заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) законопроекты.

"Мы призываем депутатов Верховной Рады Украины действовать решительно и срочно принять законы, необходимые для предоставления средств МВФ по программе расширенного финансирования (EFF), а также для получения кризисных средств, направленных на поддержку Украины в борьбе с коронавирусом", - говорится в совместном заявлении ассоциаций в пятницу вечером.

Заявление подписали Союз украинских предпринимателей, Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Бизнес100, Федерация работодателей Украины, Украинский клуб аграрного бизнеса, Ассоциация "IT Украина" и СЕО Клуб.

Без программы МВФ Украину ожидает экономический спад в двузначном цифровом выражении и стремительное обрушение золотовалютных резервов, высокая инфляция и безработица, подчеркивается в заявлении.

"Секвестр бюджета или увеличение налогового давления углубит падение экономики, по крайней мере, до 15% в годовом выражении и повлечет волну банкротств", - отмечает бизнес.

Учитывая, что ситуация продолжает развиваться, средства МВФ и других международных партнеров Украины остаются единственным источником финансирования в ближайшее время, указывают представители бизнеса.

"Любые призывы к объявлению дефолта Украины должны быть проигнорированы, ведь долгосрочный эффект такого решения является очень опасным", - подчеркнули ассоциации.

"Мы понимаем, как трудно проводить сессии Верховной Рады во время карантина, когда несколько депутатов парламента получили положительный результат теста на коронавирус. В то же время основные предприятия по всей стране, в которых работают миллионы людей, продолжают работать ежедневно для того, чтобы продукты попадали на полки магазинов, чтобы домохозяйства на карантине получали необходимые запасы для проживания, чтобы маски и защитные средства производились на фабриках, и много другое", - отмечается в заявлении.

В то же время отказаться от сценария дефолта и проголосовать за необходимые для сотрудничества с МВФ законопроекты призвал также и экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Я надеюсь, что Верховная Рада будет действовать в интересах государства и поддержит необходимые законопроекты, прежде всего, о невозвращении банков, а страна сможет пережить эти непростые времена со значительно меньшими потерями", - написал он в Facebook.