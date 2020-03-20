Завод "Буревестник" мог бы выпустить 100 аппаратов ИВЛ за 3 мес. при погашении 110 млн долгов

Входящий в госконцерн "Укроборонпром" Киевский государственный завод (КГЗ) "Буревестник", который находится в процедуре банкротства и простаивает, мог бы в течение трех месяцев собрать 100 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако для этого необходимо решить ряд проблем, отмечает арбитражный управляющий завода Евгений Лахненко.

"Волонтеры из бизнес-сообщества CEO Club предложили организовать сборку аппаратов на давальческом сырье. Почему "Буревестник"? Потому что у него есть техдокументация на ИВЛ. Но самостоятельно завод в связи с процедурой банкротства и долгами запустить процесс не сможет", - сообщил он интернет- изданию Mind.

По его словам, также есть сложности с тем, чтобы достать все необходимые комплектующие для сборки аппаратов - их нужно закупать в Италии, Китае. Сколько на это потребуется времени - неизвестно.

"Главный инженер пока не может сказать, в какие сроки реально запустить производство. Для этого нужно выяснить, чем можно заменить недостающие детали", - поясняет Лахненко.

Исполняющий обязанности руководителя "Буревестника" Виталий Ходзицкий заявил Mind, что предприятие полностью отключено от коммуникаций (электро- и водоснабжения), у него имеется задолженность на сумму свыше 110 млн грн, поэтому полноценно наладить работу практически невозможно.

"Оборудование есть, хотя оно и простаивало все эти годы. Необходимо будет сделать ревизию. На это уйдет приблизительно неделя. Специалистов тоже можно собрать. Другой вопрос, кто будет все это финансировать. Только долги за электроэнергию превышают 6 млн грн", – отметил он.

По его словам, более реалистичный сценарий – если заказчиком выступит какое-то другое предприятие в составе "Укроборонпрома" или сам концерн, а "Буревестник" будет осуществлять сборку, наладку и программирование оборудования.

"Но никаких поручений со стороны "Укроборонпрома" мы не получали. И у меня такое впечатление, что заниматься руководству концерна этим вопросом неинтересно", – цитирует издание Ходзицкого.

По данным издания, выпускаемые "Буревестником" ИВЛ стоят около 270 тыс. грн, тогда как ИВЛ немецкой компании Draeger стоят от EUR40 тыс., и цены, с учетом эпидситуации в мире, ежедневно растут.

Как сообщалось, заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь сообщил о том, что концерн "Укроборонпром" работает над восстановлением производства ИВЛ на "Буревестнике", и этим вопросом занимается замглавы концерна Мустафа Найем.

Однако Найем не ответил ни на запросы "Интерфакс-Украина", ни на запросы Mind.

КГЗ "Буревестник" создан в 1967 году как составная часть ВПК Украины для производства сложных радиолокационных систем для судостроительной промышленности СССР. Специализируется на производстве высокотехнологичной медицинской аппаратуры, в частности аппаратов ИВЛ ("БРИЗ"), стерилизаторов, медицинского оборудования и специальной медицинской мебели.

Пр информации завода, по состоянию на первое полугодие 2008 года "Буревестник" поставил медучреждениям Украины 3110 аппаратов ИВЛ. Освоенные в производстве аппараты позволили перекрыть весь возрастной диапазон пациентов от новорожденных ("Малютка") до взрослых ("Фаза-8", "Бриз"). Аппарат ИВЛ "Бриз-Т" разработан для нужд скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Завод вошел в состав "Укроборонпрома" в 2010 году с созданием госконцерна, а в ноябре 2011 года было возбуждено дело о его банкротстве по инициативе подразделения "Киевэнерго", и с тех пор он фактически не ведет деятельности.