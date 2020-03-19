Австралийский ЦБ снизил базовую ставку до рекордно низких 0,25%

Резервный банк Австралии (RBA) снизил базовую процентную ставку во второй раз в текущем месяце, чтобы поддержать экономику страны в условиях распространения коронавируса.

Ставка была снижена на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,25% годовых, говорится в сообщении австралийского ЦБ.

Пандемия COVID-19 угрожает экономике страны рецессией - первой с начала 1990-х годов, отмечает MarketWatch.

Австралия пока сохраняет рекорд по продолжительности роста без рецессии среди развитых стран - 28 лет подряд. В 2019 году RBA трижды снизил базовую ставку, чтобы поддержать экономику в условиях торгового спора США и Китая.

Глава RBA Филип Лоу заявил также, что с пятницы ЦБ начнет выкупать гособлигации.