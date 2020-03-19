Экономика

09:32 19.03.2020

Австралийский ЦБ снизил базовую ставку до рекордно низких 0,25%

1 мин читать

Резервный банк Австралии (RBA) снизил базовую процентную ставку во второй раз в текущем месяце, чтобы поддержать экономику страны в условиях распространения коронавируса.

Ставка была снижена на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,25% годовых, говорится в сообщении австралийского ЦБ.

Пандемия COVID-19 угрожает экономике страны рецессией - первой с начала 1990-х годов, отмечает MarketWatch.

Австралия пока сохраняет рекорд по продолжительности роста без рецессии среди развитых стран - 28 лет подряд. В 2019 году RBA трижды снизил базовую ставку, чтобы поддержать экономику в условиях торгового спора США и Китая.

Глава RBA Филип Лоу заявил также, что с пятницы ЦБ начнет выкупать гособлигации.

Теги: #австралия #ставка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:27 19.03.2020
Австралия запрещает въезд иностранцам из-за коронавируса

Австралия запрещает въезд иностранцам из-за коронавируса

09:10 15.03.2020
Австралия вводит двухнедельный карантин для прибывающих в страну

Австралия вводит двухнедельный карантин для прибывающих в страну

14:35 12.03.2020
НБУ понизил учетную ставку с 11% до 10%

НБУ понизил учетную ставку с 11% до 10%

08:02 12.03.2020
Австралия выделила $11,4 млрд на поддержку экономики в ответ на пандемию COVID-19

Австралия выделила $11,4 млрд на поддержку экономики в ответ на пандемию COVID-19

21:00 11.03.2020
Банкиры ожидают от НБУ сохранения учетной ставки на заседании 12 марта

Банкиры ожидают от НБУ сохранения учетной ставки на заседании 12 марта

17:11 03.03.2020
ФРС снизила процентную ставку на 0,5 п.п.

ФРС снизила процентную ставку на 0,5 п.п.

09:17 01.03.2020
Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

10:27 25.02.2020
Коронавирус будет иметь более серьезные последствия для экономики Австралии, чем лесные пожары - министр финансов

Коронавирус будет иметь более серьезные последствия для экономики Австралии, чем лесные пожары - министр финансов

10:18 25.02.2020
В Австралии подозревают Китай, Россию и Иран в попытках вмешательства и шпионажа

В Австралии подозревают Китай, Россию и Иран в попытках вмешательства и шпионажа

11:57 11.02.2020
Ставка по ипотеке к сентябрю должна снизиться до 10% – Зеленский

Ставка по ипотеке к сентябрю должна снизиться до 10% – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цены на нефть растут после падения накануне, Brent на уровне $26,73 за баррель

НБУ в среду уменьшил интервенции в поддержку гривни до $200 млн

С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с низкой пенсией, с 1 мая будет проведена индексация – Зеленский

НБУ будет бесплатно поддерживать банки наличными до мая

Курс гривни на межбанке в среду упал до 27,39 грн/$1, на наличном рынке сохранился на уровне 27,23-28,54 грн/$1, на "сером" укрепился до 27,82-28,17 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

"Интерпайп" направит сэкономленные вследствие "налоговых каникул" 35 млн грн на программу по борьбе с коронавирусом

НБУ в четверг проведет аукцион по продаже наличного евро

НБУ закупил часть валютной наличности в евро и планирует в четверг провести аукцион по ее продаже за безнал

"Нова Пошта" передала медоборудование Полтавской областной инфекционной больнице и ищет производителей средств медзащиты

Мировая рецессия может подорвать восстановление экономики КНР после преодоления пандемии - аналитики

Цены на нефть растут после падения накануне, Brent на уровне $26,73 за баррель

НБУ в среду уменьшил интервенции в поддержку гривни до $200 млн

С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с низкой пенсией, с 1 мая будет проведена индексация – Зеленский

НБУ в течение двух дней разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина – Зеленский

RDS солидарна с "Укравтодором" и продолжит выполнение всех дорожно-строительных проектов во время карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА