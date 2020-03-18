Экономика

19:46 18.03.2020

RDS солидарна с "Укравтодором" и продолжит выполнение всех дорожно-строительных проектов во время карантина

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RDS солидарна с "Укравтодором" и продолжит выполнение всех дорожно-строительных проектов во время карантина

Группа дорожно-строительных компаний RDS продолжит дорожные работы во время карантина, установленного из-за распространения коронавируса, планирует и далее в полной мере выполнять взятые на себя обязательства, сообщил совладелец RDS Юрий Шумахер в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы выражаем поддержку решению руководства "Укравтодора" не сворачивать запланированные проекты. Развитие инфраструктуры в стране – залог конкурентоспособности и успеха Украины", – сказал он.

"Группа дорожно-строительных компаний RDS минимизировала для нашего обслуживающего персонала нахождение на работе, но мы продолжаем в полной мере выполнение всех наших дорожно-строительных проектов", – добавил Шумахер.

По его словам, подрядные организации и поставщики во всех регионах присутствия группы RDS работают слаженно, проблем с обеспечением строительными материалами нет.

Ранее "Укравтодор" 17 марта заявил о поддержке государственных инициатив в рамках предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 и о продолжении всех дорожных работ в штатном режиме.

"Укравтодор" поддерживает государственные инициативы в рамках предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19. Поэтому настоятельно рекомендуем всем, кто может работать удаленно, воспользоваться такой возможностью. В то же время хотим подчеркнуть, что замедление сезона дорожных работ пока не предвидится. Все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме", - отметило госагентство.

В украинскую группу компаний RDS входят "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности – строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.

Компания строит бетонную дорогу Н-14 Кропивницкий-Николаев. В рамках реконструкции трассы Н-31 Днепр-Решетиловка в Полтавской области группа компаний RDS строит путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 Киев-Харьков-Должанский. По состоянию на январь 2020 года компания работает в семи регионах Украины и имеет 10 производственных баз.

Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов.

Теги: #транспорт #ростдорстрой #rds #дорога #шумахер
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