Холдинг !Fest закрывает все заведения на карантин, продуктовые "Два шага от дома" переходят на круглосуточный график работы

Совладелец холдинга !Fest Юрий Назарук сообщил о закрытии заведений холдинга на карантин, запуске доставки на дом и переводе сети продуктовых магазинов "Два шага от дома" на круглосуточный график работы.

"Друзья, впервые за 13 лет мы закрываем "Криївку". Все наши заведения, в том числе, проекты, которые работают с посетителями ("Авиация Галичины", издательство "Старого Лева" и т.д.) тоже будут закрыты до 3-го апреля", - сообщил Назарук в Facebook в понедельник.

Кроме того, бренд одежды "Авиация Галичины" во время карантина займется пошивом масок для работников и клиентов магазинов холдинга.

На время карантина будет также работать доставка продукции "Издательство Старого Лева", "Театр пива "Правда", "Пьяная вишня", а также доставка из ресторанных проектов холдинга "Криївка", "Первая львовская грилевая ресторация мяса и справедливости", "Реберня", "Трапезная УКУ".

"Также можно будет заказать продукты из магазина "Два шага". Магазины, кстати, с завтрашнего дня будут работать круглосуточно, поэтому закупиться все успеют", - отметил в сообщении Назарук.

Холдинг эмоций !Fest основан в 2007 году, развивает сеть креативных ресторанов, кофеен и магазинов в Украине.

Один из первых открытых объектов холдинга является ресторан "Криївка" во Львове, среди других заведений с оригинальной концепцией - "Мазох-cafe", "Львивська копальня кавы", Реберня" и др.

!Fest также развивает жилое строительство (компания "Майстерня будинкив Квитка"), апартаменты Just Lviv It, сеть магазинов "Два кроки вид хаты", кейтеринг и др.

Собственниками холдинга !Fest являются Андрей Худо, Юрий Назарук, Дмитрий Герасимов.