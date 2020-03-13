Экономика

20:35 13.03.2020

Украинские евробонды, ВВП-варранты и акции частично восстановились в цене после обвала в "черный четверг"

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Украинские евробонды, ВВП-варранты и акции частично восстановились в цене после обвала в "черный четверг"

Еврооблигации Украины после сильного падения курса в "черный четверг" и соответствующего роста доходности на 1,5-3 процентных пункта, в пятницу частично восстановились в цене, что привело к снижению их доходности на 0,3-0,45 п.п по бумагам до 2024 года и на 0,6-0,8 п.п. по более длинным бумагам.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, по состоянию на вечер пятницы еврооблигации с погашением в 2020 году котировались по ставке около 8% годовых, в 2021 году – 8,2%, 2022-м – 9,1%, в 2023-м – 9,3%, 2024-м – 9,7% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году снизилась до 10,2%, в 2026-2027 годах – 9,5%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году – до 9,2%.

Еще сильнее подросли ВВП-варранты – с 66,1% до 74,2% от номинала, хотя это существенно ниже, чем 90% на конец минувшей недели или 107,5% две с половиной недели назад.

Частично откорректировались после падения в четверг и бумаги украинских компаний на биржах Лондона и Варшавы. Акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже после обвала на 13,2% подорожали на 5,3%, а МХП добавили в цене 0,7% после потери 1,3% накануне. Котировки "Кернел" на Варшавской фондовой бирже в пятницу выросли на 19,2% после падения на 14,6% днем ранее, а акции "Астарты" подорожали на 7,14% после обвала на 19,3% в четверг.

Теги: #еврооблигации #котировки
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