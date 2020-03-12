Экономика

17:44 12.03.2020

Лагард требует "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус

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Лагард требует "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о необходимости "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус, предупредив, что его распространение уже стало "сильным шоком" для перспектив роста мировой экономики.

"Мы призываем правительства и все другие политические институты предпринять своевременные и целенаправленные действия, - сказала Лагард в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания ЕЦБ. - Требуются масштабные и скоординированные меры бюджетной политики, чтобы поддержать компании и работников, оказавшихся под угрозой".

ЕЦБ в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%, говорится в заявлении банка.

При этом Центробанк временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года, а также запустит дополнительные программы долгосрочных операций рефинансирования (LTRO).

"Мы приняли решение о всеобъемлющем пакете мер в области денежно-кредитной политики, - заявила Лагард. - Наряду со значительными монетарными стимулами, которые уже существуют, эти меры поддержат ликвидность и условия финансирования для домохозяйств, предприятий и банков и позволит сохранить беспрепятственное кредитование реальной экономики".

Председатель ЕЦБ отметила существенное ухудшение прогноза экономики еврозоны и "повышение рыночной волатильности" из-за коронавируса, но сообщила, что темпы роста восстановятся в среднесрочной перспективе.

Центробанк понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год до 0,8% с ожидавшихся ранее 1,1%. Прогноз экономического роста на 2020 год ухудшен до 1,3% с 1,4%, на 2022 год - подтвержден на уровне 1,4%.

Прогнозы инфляции на 2020, 2021 и 2022 гг. оставлены на уровне 1,1%, 1,4% и 1,6% соответственно. Но Лагард предупредила о замедлении инфляции в ближайшие месяцы.

Она сообщила, что ЕЦБ готов скорректировать все инструменты в случае необходимости. По словам Лагард, самым эффективным инструментом является программа выкупа активов, и Центробанк будет использовать все ее возможности. Дополнительные средства будут направлены преимущественно на выкуп бумаг частных компаний.

Пересмотр стратегии ЕЦБ на данный момент откладывается, заявила Лагард. Банк сообщил о решении начать пересмотр своей стратегии по итогам заседания в январе. Тогда же он объявил, что рассчитывает завершить пересмотр к концу 2020 года.

Следующее заседание Совета управляющих ЕЦБ состоится 30 апреля. По словам Лагард, оно пройдет онлайн.

Теги: #ецб #коронавирус #лагард
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