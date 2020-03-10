Экономика

11:27 10.03.2020

Ryanair приостанавливает внутренние рейсы в северной Италии, еще больше ограничивает международные

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Ryanair приостанавливает внутренние рейсы в северной Италии, еще больше ограничивает международные

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, с 10 марта по 8 апреля 2020 года приостанавливает все внутренние рейсы по Италии из международных аэропортов Бергамо, Мальпенса (Миланский аэропорт), Пармы и Тревизо, которые находятся на севере страны.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник вечером, также сокращаются международные рейсы из аэропортов Бергамо, Мальпенса, Венеции, Пармы, Римини и Тревизо. Они будут выполняться только по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Ryanair отмечает, что в то время как на рейсах в северную Италию наблюдается значительное число неявок пассажиров за последнюю неделю, тысячи иностранных посетителей с билетами домой находятся сейчас в Ломбардии и других регионах, объявленных карантинной зоной. В связи с этим перевозчик должен продолжить выполнять полеты по ограниченному расписанию из северной Италии для репатриации иностранных граждан.

"Ситуация меняется ежедневно, и все пассажиры на рейсах, на которые распространяются запреты на поездки или отмена рейсов, получают электронные письма, где им предлагаются трансферные рейсы, полное возмещение или кредиты на поездки… Все пострадавшие пассажиры получили уведомления об отмене/изменении рейса. Если пассажиры не получили электронное письмо, они могут ожидать, что их рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении лоу-костера.

Ранее Ryanair объявила о сокращении на 25% полетов в Италию на 3 недели - с 17 марта по 8 апреля 2020 года.

Теги: #коронавирус #ryanair
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