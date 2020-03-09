Экономика

17:11 09.03.2020

Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

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Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

Президент США Дональд Трамп с одобрением отнесся к падению мировых цен на нефть.

"Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", - написал Трамп в своем Твиттере.

Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке. Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 26,5% и достигли на 9:30 утра МСК $33,3 за баррель. Американская WTI торгуется около $29,8 за баррель, упав на 27,5%.

В конце прошлой недели ОПЕК и РФ не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья. После этого Саудовская Аравия решила снизить цены на свои поставки и увеличить добычу, чтобы нарастить свою долю на рынке. На рынке нефти, однако, уже давно наблюдается избыток предложения, усугубившийся из-за эпидемии коронавируса.

Теги: #трамп #нефть
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