Экономика

12:35 06.03.2020

"ArcelorMittal Кривой Рог" выплатит работникам 13-ю зарплату

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"ArcelorMittal Кривой Рог" выплатит работникам 13-ю зарплату

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) 13 марта текущего года выплатит работникам так называемую "13-ю зарплату" по итогам работы в 2019 году.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия, решение администрации о выплате "13-й зарплаты" было объявлено на конференции трудового коллектива 3 марта.

При этом отмечается: несмотря на то, что в прошлом году работа предприятия была существенно осложнена непростой ситуацией на рынке стали и кризисом в украинской металлургии, АМКР выполнил обязательства, согласно коллективному договоры. Отчет о выполнении колдоговора за 2019 год утвержден постановлением конференции трудового коллектива. Компания продолжает обеспечивать безопасные условия труда, сохраняет высокие социальные стандарты, включая обучение и развитие, отдых и оздоровление.

Пресс-служба напоминает, что в течение года на АМКР действует новая система оплаты труда. Она предполагает, что работник получает оклад как гарантированную часть зарплаты, обязательные выплаты в соответствии с законодательством, а также переменную часть в виде производственной премии. С 1 мая 2019 года повышались оклады и часовые ставки. Средняя зарплата с декабря 2018 года до декабря 2019-го возросла на 31,5%, что является наиболее высоким показателем роста среди предприятий горно-металлургической отрасли Украины. 

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #arcelormittal #зарплата
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