Экономика

16:25 03.03.2020

ПриватБанк погасил 3 млрд грн рефинансирования НБУ

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ПриватБанк погасил 3 млрд грн рефинансирования НБУ

ПриватБанк в конце февраля выплатил Национальному банку Украины 3 млрд грн задолженности по рефинансированию, эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в банке во вторник.

"Благодаря доверию клиентов и эффективному управлению ликвидностью, ПриватБанк за последние несколько месяцев аккумулировал достаточный объем гривни. В результате кредит рефинансирования НБУ был погашен на сумму 3 млрд грн", – отметили в пресс-службе.

В банке добавили, что финучреждение управляет ликвидностью, оценивая и реагируя на текущую рыночную ситуацию.

В департаменте открытых рынков Нацбанка также подтвердили, что 27 февраля банки погасили стабилизационные кредиты на 3 млрд грн.

Согласно данным НБУ, задолженность по кредитам рефинансирования 28 февраля сократилась до 4,562 млрд грн.

Как сообщалось, до недавнего времени задолженность ПриватБанка по кредитам рефинансирования, полученным до его национализации в конце 2016 года, составляла около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности банка в 2018 году НБУ подал 148 исков против его бывшего владельца Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей. По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Однако Верховный суд 22 января этого года отклонил кассацию НБУ на решение судов низших инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки компании Коломойского ООО "Гаджибей". Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, это решение лишило смысла даже воздерживаться от погашения кредитов рефинансирования, которые банк обслуживал по повышенным ставкам в надежде на взыскание долга Нацбанком непосредственно с экс-владельца.

Теги: #нбу #приватбанк
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