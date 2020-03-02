Экономика

14:53 02.03.2020

Для таких компаний, как IKEA, важны прозрачное законодательство и борьба с коррупцией в Украине – глава МИД Швеции

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Для таких компаний, как IKEA, важны прозрачное законодательство и борьба с коррупцией в Украине – глава МИД Швеции

 Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отмечает, что для работы шведских компаний, в частности IKEA, на украинском рынке важны прозрачное законодательство и борьба с коррупцией в Украине.

"IKEA является частной компанией, и мы, как государство, не имеем рычагов влияния на их решение. Но я, как бывший министр торговли, должна проинформировать вас о том, что шведские компании, которые работают на украинском рынке, отмечают как требование номер один – более прозрачное и понятное законодательство, а также более решительные шаги украинского правительства по преодолению коррупции", - сказала она на брифинге после встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, реагируя на его реплику о возможном приходе компании IKEA в Украину.

Линде указала, что в Украине сейчас активно внедряются антикоррупционные реформы, и в Швеции высоко оценивают эту деятельность.

Теги: #коррупция #ikea #закон #бизнес
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