Экономика

19:01 28.02.2020

ВВП-варранты Украины с начала пятницы подешевели еще на 2,8%, доходность евробондов повысилась на 0,2-0,3 п.п.

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ВВП-варранты Украины с начала пятницы подешевели еще на 2,8%, доходность евробондов повысилась на 0,2-0,3 п.п.

Обвал мировых рынков из-за быстрого распространения эпидемии коронавируса за пределы Китая в пятницу привел к дальнейшему удешевлению украинских госбумаг на международном рынке: ВВП-варранты подешевели на 2,8% – до 99,1% от номинала, а доходность по евробондам выросла еще на 0,2-0,3 процентных пункта (п.п.).

В результате к 18:00 по кв евробонды с погашением в 2021 году котировались по ставке под 4%, в 2023 году – около 5%, в 2026 году – под 6%, а самые длинные, с погашением в 2032 году, – по 6,5%.

В целом с текущей начала недели ВВП-варранты Украины подешевели на 8,5%, а доходность по евробондам выросла в среднем на 1 п.п.

 

Теги: #еврооблигации #котировки
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