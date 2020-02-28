Экономика

17:35 28.02.2020

Реальная зарплата в Украине в январе 2020 г. возросла на 12,5%

2 мин читать
Реальная зарплата в Украине в январе 2020 г. возросла на 12,5%

Реальная заработная плата в Украине в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года увеличилась на 12,5%, по сравнению с декабрем 2019 года уменьшилась на 12,7%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года (начисление выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, за неиспользованный отпуск и т.д.) уменьшилась на 12,5%, но в годовом измерении выросла – на 16,3%, составив 10727 грн.

Ведомство уточняет, что декабре 2019 года она составляла 12264 грн, ноябре - 10679 грн, октябре - 10727 грн, сентябре - 10687 грн, августе - 10537 грн и июле - 10971 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года наблюдался в Николаевской (22,7%), Ривненской (19,5%), Хмельницкой (18,9%), Львовской и Кировоградской (18,8%), Сумской (18,7%) и Черниговской (18%) областях, тогда как в Киеве этот показатель составил 15,1%.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 15787 грн, самый низкий в Тернопольской области – 8181 грн.

В январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года наиболее всего заработная плата возросла в сфере временного размещения и организации питания (на 22,3%), в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 20,7%), профессиональной, научной и технической деятельности (на 19%), административного и вспомогательного обслуживания (на 18,7%), здравоохранении (на 17,6%), финансовой и страховой деятельности (на 17,7%), информации и телекоммуникаций (на 17%), промышленности (на 17,2%), операций с недвижимым имуществом (на 16%), образовании (на 15%).

Теги: #госстат #зарплата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:34 26.02.2020
Промпроизводство в Украине в январе-2020 снизилось на 5,1% к январю-2019

Промпроизводство в Украине в январе-2020 снизилось на 5,1% к январю-2019

13:06 25.02.2020
Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца

Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца

11:56 19.02.2020
705 сертифицированных учителей начальных классов получат 20% доплату к окладу

705 сертифицированных учителей начальных классов получат 20% доплату к окладу

17:18 14.02.2020
Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019г благодаря РФ сократился в 1,7 раза - Госстат

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019г благодаря РФ сократился в 1,7 раза - Госстат

16:26 14.02.2020
Рост ВВП Украины в IV кв.-2019 замедлился до 1,5% – Госстат

Рост ВВП Украины в IV кв.-2019 замедлился до 1,5% – Госстат

16:25 14.02.2020
Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат

Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат

00:37 11.02.2020
Правительство перечислило 163 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами

Правительство перечислило 163 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами

17:33 10.02.2020
Инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом измерении по итогам января

Инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом измерении по итогам января

18:15 05.02.2020
Зарплата прокуроров в Офисе генпрокурора возрастёт в среднем на 7-10 тыс. грн - Рябошапка

Зарплата прокуроров в Офисе генпрокурора возрастёт в среднем на 7-10 тыс. грн - Рябошапка

00:22 05.02.2020
Зеленский отмечает важность погашения долгов по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли

Зеленский отмечает важность погашения долгов по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена нефти Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018г

Минэкономики предлагает в 2021-2023гг выделить более 90 млрд грн на программы господдержки, Минфин против

Минэкоэнерго предложило инвесторам ВИЭ новый, более жесткий сценарий добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа

Цены на нефть резко усилили падение

Минэкономики оценивает площадь государственных сельхоугодий в 650 тыс. га, ожидает с них прибыли по 3 тыс. грн/га в год

ПОСЛЕДНЕЕ

Менеджер "Укрзализныци" считает ненадежной продукцию КВСЗ, завод отвергает обвинения

Нацкомфинуслуг повысит требования к активам страховых компаний

«Дарница» передает две трети отходов на переработку в рамках программы защиты окружающей среды

Кофейни Starbucks в Китае возобновляют работу на фоне улучшения ситуации с коронавирусом

Обеспечение шахт гарантированным рынком сбыта решит проблему неплатежей в угольной отрасли – замминистра

Объем выпущенных электронных денег в 2019г вырос в 2,5 раза

Цена нефти Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018г

ЕБРР работает над привлечением гранта на реализацию "Укрэнерго" проекта по energy storages

Минэкоэнерго предложило инвесторам ВИЭ новый, более жесткий сценарий добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа

Единая экологическая платформа обеспечит равный доступ к природным ресурсам страны – Оржель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА