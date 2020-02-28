Реальная зарплата в Украине в январе 2020 г. возросла на 12,5%

Реальная заработная плата в Украине в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года увеличилась на 12,5%, по сравнению с декабрем 2019 года уменьшилась на 12,7%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года (начисление выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, за неиспользованный отпуск и т.д.) уменьшилась на 12,5%, но в годовом измерении выросла – на 16,3%, составив 10727 грн.

Ведомство уточняет, что декабре 2019 года она составляла 12264 грн, ноябре - 10679 грн, октябре - 10727 грн, сентябре - 10687 грн, августе - 10537 грн и июле - 10971 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года наблюдался в Николаевской (22,7%), Ривненской (19,5%), Хмельницкой (18,9%), Львовской и Кировоградской (18,8%), Сумской (18,7%) и Черниговской (18%) областях, тогда как в Киеве этот показатель составил 15,1%.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 15787 грн, самый низкий в Тернопольской области – 8181 грн.

В январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года наиболее всего заработная плата возросла в сфере временного размещения и организации питания (на 22,3%), в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 20,7%), профессиональной, научной и технической деятельности (на 19%), административного и вспомогательного обслуживания (на 18,7%), здравоохранении (на 17,6%), финансовой и страховой деятельности (на 17,7%), информации и телекоммуникаций (на 17%), промышленности (на 17,2%), операций с недвижимым имуществом (на 16%), образовании (на 15%).