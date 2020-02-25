Мариупольские предприятия "Метинвеста" в 2019г нарастили уплату налогов более чем на треть

Находящиеся в Мариуполе (Донецкая обл.) предприятия группы "Метинвест", крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга, по итогам работы в 2019 году увеличили уплату налогов на 35,7%, или на 315,6 млн грн по сравнению с предыдущим годом - до 1,2 млрд грн.

Как сообщил "Метинвест-Мариуполь" на своей странице в Facebook, в прошлом году Мариупольский меткомбинат им. Ильича, меткомбинат "Азовсталь", Мариупольский ремонтно-механический завод (МРМЗ), ООО "Метинвест-ПромСервис", "ЗдравницаПлюс" и четыре перерегистрированных в городе предприятия группы "Метинвест" уплатили в бюджет города около 1,2 млрд грн, что на 315,6 млн грн больше, чем в 2018 году.

"В сравнении с показателями 2018 года выросла сумма уплаченного налога на доходы физических лиц в 1,4 раза - до 1,02 млрд грн. 90% от общей суммы, уплаченной в бюджет Мариуполя группой "Метинвест" – налоги металлургов и ремонтников. 10% – доля перерегистрированных в Мариуполе предприятий металлургической компании", - констатируется в информации подразделения.

Как сообщалось, "Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2019 году перечислил в бюджеты всех уровней 21,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% ниже 2018 года. При этом уточнялось, что в 2019 году "Метинвест" заплатил 7,7 млрд грн налога на прибыль, что на треть ниже показателя 2018 года. Кроме того, в прошлом году плата за пользование недрами выросла на 28%, до 1,9 млрд грн, выплаты единого социального взноса – на 36%, до 4,2 млрд грн, а налога на доходы физических лиц – на 33%, до 4 млрд грн.

Генеральный директор компании Юрий Рыженков пояснял, что прошлогодний кризис в металлургической отрасли сказался на операционных и финансовых результатах "Метинвеста", что, в свою очередь, отразилось на объеме налоговых поступлений группы в бюджет Украины.

"Обеспечивая стабильно высокий вклад в экономику страны, "Метинвест" надеется на сбалансированный подход государства к налогообложению крупного бизнеса, а в особенности – предприятий ГМК, переживающих один из самых сложных периодов в новейшей истории Украины", - прокомментировал ранее ситуацию топ-менеджер.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".