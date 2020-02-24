Экономика

10:00 24.02.2020

НБУ создает группу денежного и валютного рынков

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НБУ создает группу денежного и валютного рынков

 Национальный банк Украины создает Контактную группу денежного и валютного рынков для обмена информацией и мнениями с их участниками в отношении актуального состояния и путей развития этих рынков.

Согласно информации на сайте НБУ, в группу с представителями Нацбанка должны войти 25 экспертов, рекомендованных 25 банками с лучшим рейтингом активности на денежном и валютном рынках, а первое ее заседание ожидается в апреле.

Основы функционирования этого консультативного органа презентовали заместитель главы НБУ Олег Чурий, который возглавит группу, и представители департамента открытых рынков НБУ на встрече с банкирами на прошлой неделе.

Предполагается, что группа буде собираться ежеквартально, но не реже двух раз в году.

В течение встречи также обсуждались планы НБУ по совершенствованию индикаторов денежного и валютного рынков, распространение использования инструментов хеджирования валютных рисков, внедрение новых финансовых инструментов, в том числе и процентного свопа.

На втором заседании контактной группы планируется голосование за выдвинутые банками кандидатуры в состав Комитета оверсайта Украинского индекса межбанковских ставок UIIR. Этот комитет создается в составе четырех представителей НБУ и трех представителей рынка, номинированных Контактной группой и утверждаемых правлением.

Согласно представленной НБУ презентации, к январю 2021 года регулятор ставит задачу привести UIIR как главный индикатор денежного рынка к принципам IOSCO и сделать соответствующее заявление.

Другой задачей является фактический старт операций своп процентной ставки (IRS) до конца 2020 года.

Теги: #рынки #нбу #валюта #деньги
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