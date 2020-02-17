Экономика

15:33 17.02.2020

Еще 11 банков подали заявки на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Кабмин

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Еще 11 банков подали заявки на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Кабмин

Еще 11 украинских банков подали заявки на участие в правительственной программе для малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщается в отчете по выполнению программы деятельности Кабинета министров Украины, обнародованном на правительственном портале.

Согласно отчету, соответствующие заявки подали ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Альфа-банк, Правэкс Банк, Кредитвест Банк, Международный инвестиционный банк (МИБ), банк "Альянс" (все - Киев), банк "Львив", Кредобанк (оба - Львов) и банк "Восток" (Днепр).

В документе отмечается, что в течение первой недели со старта госпрограммы (3-7 февраля 2020 года) Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с четырьмя государственными банками: Ощадбанком, Укргазбанком, ПриватБанком и Укрэксимбанком (все - Киев).

"По состоянию на 7 февраля 2020 года в рамках реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%" АБ "Укргазбанк" выдал 13 кредитов и 172 заявки находятся на рассмотрении в финучреждени, АО "Ощадбанк" выдал 1 кредит и на рассмотрении - около 100 заявок, в АО КБ "ПриватБанк" на рассмотрении – 1220 заявок, в АО "Укрэксимбанк" – 10 заявок", – уточняется в отчете.

Как сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, спустя две недели с момента запуска программы госбанки выдали кредитов на 27 млн грн.

Как сообщалось ранее, в рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту - ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.

Кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" могут выдаваться на приобретение и/или модернизацию основных средств, объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях, а также на осуществление строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений).

Теги: #банки #кредитование #кабмин
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