Коронавирус является основным негативным фактором снижения активности на всех рынках стальной продукции - "Укрпромвнешэкспертиза"

Главным негативным трендом для большинства отраслей промышленности во вторую неделю февраля было все возрастающее количество подтвержденных случаев коронавируса в Китае, сообщается в пресс-релизе госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ) в понедельник.

При этом отмечается, что китайское правительство оперативно реагирует и принимает меры для нивелирования последствий. Тем не менее, положительный эффект от этих действий стальная отрасль вряд ли сможет ощутить ранее середины марта. Учитывая сложившуюся ситуацию, спотовая цена г/к и х/к рулонов в Шанхае за прошедшую неделю упала на 80-140 юаней - до 3510 и 4260 юаней/тонна соответственно, констатируется в пресс-релизе.

Кроме того, сообщается, что в течение первых недель февраля цены просели на 210-350 юаней. Стоимость китайского г/к и х/к проката на экспорт также существенно снизилась на $15-30 соответственно до $460-470 и 515-530/тонна fob. Несмотря на рекордное снижение цен, большинство покупателей с опаской относятся к поставкам проката из Китая. Влияние китайской эпидемии наиболее сильно сказалось на рынке стран Юго-Восточной Азии. Равновесный уровень цен на г/к и х/к прокат в регионе озвучивается соответственно в $465-485 и 525-540/тонна cfr. Нижний предел цен соответствует предложениям китайских трейдеров.

По словам аналитика "Укрпромвнешэкспертизы" Олега Гнитецкого рынок Италии отреагировал на сложившуюся ситуацию незначительным снижением цен на г/к и х/к прокат - приблизительно EUR440-450/тонна exw и EUR520-525/тонна exw. В то же время снизившийся спрос на прокат и упавшая стоимость лома вынудили турецких производителей пойти на уступки. Так, г/к и х/к доступен по $490-515 и 555-570/тонна exw соответственно.

Средние цены сделок г/к и х/к рулонов мартовского производства из СНГ составляют $470-485 и 525-535/тонна fob соответственно, что на $5-10 ниже, чем в первую неделю февраля. В условиях положительной маржи поставщики могут позволить себе идти на некоторые уступки, но делают это крайне неохотно.

Стоимость проката в США продолжает стремительно снижаться. Так, г/к и х/к рулоны на внутреннем рынке реализуются по $638 и 839/тонна exw соответственно, что на $14-19 ниже, чем на первой неделе февраля.

Эксперты УПЭ глобально ожидают продолжения нисходящего ценового тренда. Тем не менее, ситуация в Китае добавляет неопределенности – ее дальнейшее развитие (включая меры местного правительства) могут поспособствовать как удешевлению, так и удорожанию проката в портах Черного моря.

Эпидемия коронавируса снижает спрос на толстолистовой прокат в Китае, что, в свою очередь, обусловливает постепенное снижение внутренних котировок. Цены на рядовой лист к концу второй недели февраля опустились до $548/т exw с 13% НДС, что на $22 ниже, чем было в начале месяца. Из-за слабого конечного спроса быстрыми темпами растут складские запасы у трейдеров. К концу первой недели февраля запасы толстого листа составляли 1906 тыс. тонн, что на 595 тыс. тонн выше, чем было в середине января.

В поисках покупателей на внешних рынках китайские компании продолжают стабильно снижать ценовые предложения, опустив экспортные котировки до $465-485/тонна fob против $475-500/тонна в начале месяца. Несмотря на необходимость пополнения запасов, интерес у импортеров на рынках ЮВА практически отсутствует. Импортные цены на толстый лист снизились до $480-495/тонна cfr с $485-515/тонна cfr в начале февраля.

Гнитецкий отметил, что рынок ЕС также ощущает негативные последствия вируса в виде снижения спроса и, соответственно, остановки роста цен на толстый лист. Внутренние цены с конца января остаются в диапазоне EUR490-540/тонна exw, который расширился до EUR470-520/тонна cfr за счет снижения нижней границы на EUR5. Участники рынка не исключают дальнейшего ослабления цен в регионе, как вследствие дальнейшего ослабления спроса, так и из-за поступления со второй половины февраля дополнительных объемов листа после возобновления производства на ArcelorMittal Italia.

По мнению экспертов "Укрпромвнешэкспертизы", в оставшиеся две недели февраля - начале марта поставщики будут стремиться удерживать котировки листа, используя необходимость пополнения запасов у трейдеров и конечных потребителей. Также высока вероятность понижательной коррекции вследствие ожидаемого удешевления слябов и ухудшения баланса рынка из-за избыточного предложения.