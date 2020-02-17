Минэкономики считает незначительным прямое влияние коронавируса на экономику Украины

Прямое влияние коронавируса на экономику Украины Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство оценивает как незначительное, сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

"Появился новый риск в мировой экономике, связанный с коронавирусом и его влиянием на экономику Китая. Прямые эффекты мы пока оцениваем как незначительные. Конечно, вторичные эффекты будут зависеть от того, как азиатские страны справятся с экономическими последствиями этого", - сказал Николайчук в ходе пресс-брифинга в понедельник.

К настоящему времени в Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, 1 тыс. 772 чел. скончались.