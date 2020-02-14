Экономика

15:33 14.02.2020

Лукашенко подтверждает планы запуска "Дружбы" в реверс для прокачки нефти из Польши

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Лукашенко подтверждает планы запуска "Дружбы" в реверс для прокачки нефти из Польши

Беларусь прорабатывает вопрос поставок нефти с польскими партнерами, обсуждается запуск одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" в реверс из Гданьска, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу.

"Мы сейчас из Гданьска - купим (нефть - ИФ) у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки - поставим по трубе", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

"В Беларуси рассматривают вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба". Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать из Европы", - добавил президент.

Теги: #нефтепровод #лукашенко #беларусь
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