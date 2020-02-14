Экономика

15:00 14.02.2020

"Укрпошта" готовится ко вступлению в кооператив EMS со II кв.-2020

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"Укрпошта" готовится ко вступлению в кооператив EMS со II кв.-2020

 АО "Укрпошта" планирует начать работу по пересылке экспресс-отправлений EMS (Express Mail Service) со второго квартала 2020 года, написал на своей странице в Facebook первый заместитель гендиректора "Укрпошты" Александр Перцовский.

"В такой день - о любви к ... нашим импортерам и экспортерам. С Александром Игнатюком (глава отдела международных логистических решений "Укрпошты" - ИФ) финализируем детали вступления "Укрпошты" в кооператив EMS", - сказал он.

Перцовский сообщил, что делегация "Укрпошты" представила будущим партнерам по всему миру возможности компании, а также пошаговый план того, как будет стартовать этот сервис в "Укрпоште" со второго квартала 2020 года.

"А это значит - наши любимые клиенты по всей стране получат полный доступ к ускоренной экспресс почтовой доставке. Детали - уже скоро!", - отметил Перцовский.

Как сообщалось, ранее Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины в рамках оптимизации структуры заявила о планах передать функции по пересылке отправлений EMS (Express Mail Service) "Укрпоште".

Теги: #укрпошта #ems #express
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