Экономика

09:52 31.03.2020

"Укрпошта" с 1 апреля запускает услугу EMS в 1 тыс. отделений

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"Укрпошта" с 1 апреля запускает услугу EMS в 1 тыс. отделений

АО "Укрпошта" с 1 апреля 2020 года начнет пересылку экспресс-отправлений EMS (Express Mail Service), сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"С 1 апреля услуга EMS доступна в 1 тыс. отделений "Укрпошты", а через некоторое время будет доступна более чем в 4 тыс. отделений по всей стране. В рамках правил карантина - заказать услугу можно не выходя из дома, вызвав курьера в любом областном центре Украины", - написал он в Facebook во вторник.

По словам Смелянского, "Укрпошта" также пересмотрела и снизила тарифы на доставку EMS по сравнению с предыдущим оператором - Государственной службой специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины. Так, посылка весом до 2 кг будет стоить на 40% дешевле, а до 10 кг - на 20%.

"Во время карантина и в связи со значительным ограничением авиарейсов EMS работает на 57 стран с возможно несколько более долгими сроками доставки. После окончания карантина сроки ускорим в турборежиме, а услуга станет доступной для 195 стран мира", - добавил гендиректор.

Ранее Госспецсвязи в рамках оптимизации структуры заявила о планах передать функции по пересылке отправлений EMS (Express Mail Service) "Укрпоште" в январе 2020 года.

Теги: #укрпошта #смелянский #emss #ems
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