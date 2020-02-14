Созданный Совет инвесторов Киевской обл. проведет первое заседание 19 февраля

Киевская облгосадминистрация (ОГА) возобновила работу Агентства регионального развития и создала Совет инвесторов Киевской области, который впервые соберется 19 февраля, сообщил глава ОГА Алексей Чернышов.

"Мы возобновили работу Агентства регионального развития и наполнили ее профессиональными кадрами, задача которых – разработка инвестиционных проектов в каждом районе Киевской области, помощь райгосадминистрациям в их реализации, а также профессиональное сопровождение этих проектов", - сообщил Чернышов журналистам в четверг.

По его словам, агентство уже начало работу по сопровождению инвесторов в Киевской области "как новых, так и существующих" в части оформления документации, ввода объектов в эксплуатацию, решения возникающих проблем с оформлением земельных участков, др.

"Мы все знаем о работе правоохранительных органов, ГАСИ и других традиционных предохранителей, которые мешали полноценно развиваться инвестиционному сегменту в государстве и в частности в Киевской области", - подчеркнул он.

Помимо этого, он рассказал о создании при ОГА Совета инвесторов, в который войдут инвесторы Киевского региона и не только.

"Мы также создаем Совет инвесторов Киевской области, куда пригласили самых успешных инвесторов за последние годы и потенциальных инвесторов, которых мы хотим пригласить к сотрудничеству в Киевском регионе. Инвестиционный совет заработает с 19 февраля, на заседание мы пригласим территориальные органы", - резюмировал Чернышов.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост главы Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышова.

Чернышев - украинский бизнесмен, инвестор. Родился в 1977 году в Харькове. В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development. В 2014 году основал Kyiv Vision Foundation – организацию, занимающуюся привлечением инвестиций в страну, поддержкой культурных проектов.

Чернышев также занимал пост президента ГК "АВЭК" с 2005 года, а в дальнейшем – главы набсовета ЧАО "Концерн АВЭК и Ко" с 2007 по 2012 год. Он является учредителем ООО "МСБ Финанс", входящей в концерн АВЭК, АО "Холдинговая Компания Синтез", ООО "Блум Девелопмент".