Финансовая компания "Леогейминг Пей" получила валютную лицензию НБУ

Национальный банк Украины 12 февраля принял решение о выдаче валютной лицензии для ООО «ФК Леогейминг Пей». Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

«Леогейминг Пей» стала 31-м финучреждением в Украине, получившей лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме. Это серьезно расширяет спектр возможности финансовой компании по части ее профильной деятельности на отечественном рынке.

«После получения статуса международной платежной системы LEO мы активно работали над получением валютной лицензии. Теперь у нас гораздо больше возможностей как для взаиморасчетов с контрагентами, так и для масштабирования бизнеса», – заявила Алена Дегрик Шевцова, руководитель ФК Леогейминг Пей международной платежной системы LEO.

В 2016 году компания получила лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а уже 3 января 2017 года регулятор утвердил регистрацию правил внутригосударственной платежной системы «ЛЕО». 10 мая 2019-го она получила статус международной платежной системы LEO.

На данный момент финансовая компания «Леогейминг Пей» является платежной организацией для названной МПС. В ней уже 19 участников. Среди них – крупнейшие украинские финансовые компании, а также три коммерческих банка.