ИнГОК, добросовестный налогоплательщик, стал жертвой недобросовестного контрагента – заявление "Метинвеста"

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", стал жертвой обстоятельств, а именно - неправомерных действий со стороны недобросовестного контрагента, в то время как сам является добросовестным налогоплательщиком, работающим исключительно в рамках украинского законодательства.

С таким заявлением выступила горно-металлургическая группа "Метинвест", комментируя появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что Генеральная прокуратура Украины расследует схему уклонения от уплаты налогов на ИнГОКе.

"Данная информация является недостоверной. (…) Уголовное производство, упоминаемое в материалах СМИ, было закрыто постановлением следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Одесской области от 26 ноября 2018 года", - констатируется в комментарии, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Как уточняется, в декабре 2019 года Верховный суд Украины (ВСУ) вынес постановление не в пользу ИнГОКа как одного из участников взаимоотношений с контрагентом, которому был вынесен приговор по факту "фиктивного предпринимательства".

"Такие приговоры автоматически приводят к негативным последствиям даже для добросовестных участников указанных отношений, коим являлся и ИнГОК. Комбинат, как и многие другие компании Украины, приобретал продукцию (дизельное топливо для производственного процесса) у поставщика, имевшего все необходимые для осуществления деятельности документы и, в том числе, регистрировавшего налоговые накладные в установленном законодательством порядке. После выяснения факта, что данный поставщик вел незаконную деятельность, контролирующие и правоохранительные органы наказали добросовестных покупателей данного поставщика", - отмечается в заявлении группы.

Несмотря на несогласие ИнГОКа с принятым ВСУ постановлением, предприятие, учитывая установленную Конституцией Украины обязательность выполнения судебных решений, в полном объеме погасило сумму налоговой задолженности по данному делу.

"В настоящее время конфликт полностью исчерпан, поэтому появляющиеся постфактум материалы в СМИ группа считает манипулятивными и заведомо ложными: они распространяются без соблюдения базовых журналистских стандартов, предполагающих получение комментариев от всех участников ситуации, в данном случае – комментария представителей ИнГОКа либо группы "Метинвест". Считаем, что данные материалы наносят репутационный вред как группе, так и одному из важнейших экспортно-ориентированных предприятий Украины, и намерены защищать свою честь в суде", - резюмируется в комментарии "Метинвеста".

ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.