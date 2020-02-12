Экономика

10:33 12.02.2020

Три украинских стартапа прошли в акселерационную программу Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

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Три из 15 технологических стартапов, представлявших Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине прошли в акселерационную программу Startup Grind Global, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" сооснователь компании по производству украинских электробайков Delfast Данил Тонкопий.

Всего за возможность занять 50 мест в акселерационной программе Startup Grind в 2020 году боролись более 4 тыс. стартапов со всего мира.

"В эту программу прошло всего 50 проектов, отобранных из 4 тыс. стартапов со всего мира. И в эти 50 проектов вошли три украинских стартапа, в том числе и мы", - отметил Тонкопий.

Он также сообщил, что компания Oracle предоставила сервисы для участников акселерационной программы на $4 тыс.

"Нам помогали вице-президент Oracle, вице-президент Facebook, коучи, около 10 представителей венчурных фондов. Проводились различные тренинги – от того, как нанять продакт-менеджмент, до идеального питчинга; мастерклассы. Плюс нетворкинг. Это самое главное – нетворкинг и то, что около 50 инвесторов увидели наши проекты и мы попали на их радары. Это самое главное, я думаю", - отметил он.

В акселерационную программу помимо Delfast  вошли стартап Replay.io - мультиканальная sales-платформа, автоматизирующая контакты с помощью имейлов, звонков и задач; а также AxDraft - помогает составлять юридические документы в 10 раз быстрее, избегать ошибок и повышать эффективность работы юридического отдела на 25%, делегируя часть юридической работы "не-юристам" без рисков.

Как сообщалось, в декабре Министерство цифровой трансформации отобрало 15 из более 160 технологических стартапов, которые будут представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине.

По мнению Startup Grind Kyiv Chapter Co-Director Ханны Зенн, украинские стартапы, попавшие в список делегатов, имеют большой потенциал привлечь инвестиции Seed- и A-раундов, найти клиентов среди американских компаний, таких как Facebook, Deloitte, Target, BMW, CISCO, а также партнеров для дальнейшего роста.

Конкурс проводился совместно со Startup Grind Kyiv (официальный представитель международной стартап-экосистемы Startup Grind) при поддержке программы Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины".

Украинский бренд электробайков Delfast основали предприниматели Даниил Тонкопий и Сергей Денисенко в 2014 году.

Теги: #стартап #программа #украина #отбор
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